TELO OTKRIVA TAJNU: Ovo je jedan od znakova da ćete roditi devojčicu, ali nije toliko prijatan

Postoji toliko "bapskih priča" koje predviđaju pol bebe. Mnoge starije žene će vam reći da, ako vam je stomak visoko, rodićete devojčicu, a isto važi i ako vam se raspoloženje u trudnoćni često menja, jedu vam se slatkiši, a koža vam nije baš tako glatka i sjajna kao što je bila.

Ipak, izgleda da zaista postoji (naučno zasnovan) način da otkrijete kojeg je pola beba. Nova studija je pokazala da postoji veza između maminog imuniteta i bebinog pola. Za potrebe ove studije praćeno je stanje 80 trudnica, koje su redovno išle na preglede kako bi se utvrdili da li se nivo citoksina (markera imuniteta) razlikuje u zavisnosti od pola deteta.

To je bio glavni cilj studije, a stručnjaci su usput otkrili nešto još zanimljivije.

"Nivo citoksina u majčinom organizmu se nije menjao u zavinosti od pola bebe, ali smo otkrili da imune ćelije trudnica koje nose devojčicu proizvode više pro-inflamatornih citoksina kada se izlože bakterijama", kaže autorka studije dr Amanda Mičel.

"To znači da imuni sistem trudnica koje nose devojčicu jače reaguje kada za to ima potrebe", dodaje ona.

Šta to zapravo znači najbolje je objasniti na primeru. Jedna od učesnica studije bila je Melisa Foks, sada majka dvoje dece, a u trenutku istraživanja nosila je devojčicu. Kao devojčica, Melisa je imala problema sa alergijama, koje su vremenom prestale. Međutim, ponovo su se vratile tokom njene druge trudnoće (kada je nosila devojčicu), zbog čega je morala svakodnevno da uzima lekove.

Nije retkost da trudnice imaju simptome slične alergijskim reakcijama, ali ono što je bilo upadljivo u njenom slučaju je da te probleme nije imala kada je pre toga nosila dečaka. Njene trudnoće su bile potpuno različite, od toga koja za kojima namirnicama je imala potrebe, preko "jačine" jutarnjih mučnina, do alergijskih reakcija.

Iako nije neobično ni to da žena potpuno različito nosi dve trudnoće, istraživanje je pokazalo da je u Melisinom slučaju do te razlike došlo zahvaljujući višem nivou inflamacije jer je nosila devojčicu. Zapaljenje može da bude uzrok mučnine, bolova i umora, a to može čak da pogorša i simptome medicinskih stanja kao što je astma.

Stručnjaci na osnovu svega zaključuju da ako je u organizmu povećan nivo zapaljenja, to može značiti da nosite devojčicu.

