UGLEDAJTE SE NA NJU: Ugasila sam Fejsbuk, Tviter i Instagram na 7 dana, evo šta mi se sve dogodilo!

U jednom trenutku mi je nestalo interneta a ja sam postala toliko uznemirena jer nekoliko minuta nisam mogla da koristim omiljene aplikacije, i to je bio dokaz da mi je potrebna pauza…

Odrekla se Fejsbuka i Tvitera na nedelju dana, a mi vam prenosimo celo njeno iskustvo:

"Veče pre nego što sam odlučila da se na kratko isključim sa društvenih mreža, toliko puta sam osvežila stranice na Fejsbuku i Tviteru da mi se telefon zakočio. Jedva sam ga vratila u život, ali sam i shvatila da preterujem.

Postala sam toliko uznemirena jer nekoliko minuta nisam mogla da koristim omiljene aplikacije, i to je bio dokaz da mi je potrebna pauza, piše cosmopolitan.rs. Pre nego što sam se izlogovala na 7 dana, suprug me je pitao da li osećam anksioznost zbog rastanka. Rekla sam Da, a tek kasnije sam se setila da on ide na službeni put i da je zapravo mislio na sebe"

To je bio trenutak otrežnjenja – nema Fejsbuka, Tvitera, TumbIra, Instagrama i LinkedIna 7 dana. Evo šta se dogodilo:

1. Shvatila sam da imam mnogo imaginarnih prijatelja.

I da imam veliku potrebu da razgovaram sa njima. Prvog jutra moje internet-apstinencije otišla sam u teretanu, ali na putu su vrata mog automobila počela neverovatno brzo da se otključavaju i zaključavaju. Čim sam stigla, potražila sam odgovor na Guglu, koji mi je rekao da moram jače da zatvorim vrata.

Odmah sam osetila potrebu da objavim to na Fejsbuku, ali nisam mogla – obećala sam sebi. Umesto toga, otkucala sam sestri poruku. Nervoza iz istog razloga javila se nekoliko puta tokom ovih 7 dana. Onda sam postala svesna da društvene mreže za to i služe – da kažeš ljudima koje navodno poznaješ da si imao loše jutro.

Ovo je definitivno bila pozitivna stvar. Možda zato što mi je bilo dosadno bez društvenih mreža, možda jer više nisam zurila u telefon čitav sat pre spavanja. Umesto toga sam čitala knjigu. Zapravo, to ima smisla – naučnici su dokazali da plavo svetlo koje emituju telefoni pred spavanje utiče na nivo melatonina, koji je ključan za dobar san. Boljitak sam primetila već drugog dana, išla sam na spavanje ranije i spavala bolje, a verujem da je to zbog sledeće promene koje ću navesti.

Teško je izmeriti nivo nervoze, ali subjektivno gledajući, osećala sam se manje iritirano. Logično, kad nisam konstantno čitala mišljenja ljudi koji me u suštini ne interesuju, bilo mi je mnogo bolje. Najzanimljivije od svega jeste to što sam i dalje znala šta se gde dešava – čitala sam vesti, samo sam propustila lične frustracije i mišljenja.

4. Imala sam više vremena.

Posao mi uglavnom uzima vreme od 9 do 18 sati, a prvog dana kada sam se odrekla društvenih mreža, sve sam završila do 3! Osećala sam se genijalno i otkrila gde mogu da pronađem dodatne sate za korisne stvari.

Ali ništa se nije desilo. Razmislila sam o razlozima za i protiv društvenih mreža. Našla sam dosta benefita, ali sam videla i negativne posledice. Na primer, ja radim samostalno i ne mogu da ignorišem svoj brend, a društvene mreže su danas najbolja promocija.

Lepo je biti manje ljut, spavati bolje, ali pauza od društvenih mreža naučila me je još nešto – imati realan život u svetu društvenih mreža zahteva postavljanje granica.

Sad me izvinite, moram da saznam gde ima da se kupi pravi budilnik, da bih mogla da ostavim telefon što dalje od kreveta. Sigurna sam da će neko na Fejsbuku imati ideju”, zaključila je Džen.

