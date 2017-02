USREĆITE JE: 5 poklona za Dan zaljubljenih koji će obradovati svaku ženu

Mnogi muškarci misle kako će skupim poklonom osigurati sreću svoje partnerke na Dan zaljubljenih, ali žene cene i nematerijalne geste koje im mogu značiti i više od velikog buketa ruža ili parfema. Naravno, ti gestovi bi trebali biti deo svakodnevice, a ne potezi za posebne prilike koje se događaju jednom godišnje.

1. Romantična večera

Ne, nije u pitanju večera u restoranu, nego večera kod kuće. Muškarac opasan keceljmo i s vajračomu ruci vrlo je seksepilan prizor, a kada bi to frajeri znali možda bi se više motali po kuhinji. Bez obzira na to kakve su veštine kuhanja njenog partnera, svaka žena biće srećna ako je on iznenadi večerom koju je sam pripremio.



2. Pranje suđa

Naravno, večera bez opranog suđa ne dolazi u obzir, a žene bi se sigurno rado opustile uz čašu omiljenog pića i pogled na muškarca koji vredno riba prljave sudove.

3. Peglanje

Često nemamo vremena ispeglati sve što nam treba i obično uvek negde čuvamo hrpu rublja koje čeka "tretman" peglom. Upravo je peglanje muškarcima (i ženama) jedan od najmrskijih kućanskih poslova pa preuzimanje inicijative tj. pegle takođe može biti sjajan poklon Dan zaljubljenih.

4. Masaža

Nakon napornog dana svima dobro dođe malo opuštanja, a ono može započeti jednom dugom masažom kojoj će se retko koja žena protiviti. Osim što smiruje organizam i opušta telo, masaža je sjajan način stvaranja dodatne bliskosti između partnera.

5. Veče omiljenih filmova

Ukus muškaraca i žena po pitanju filmova najčešće se razlikuje. Međutim, jedno filmsko veče s naslovima izboru žene bez gunđanja od tome kako je film "dosadan" ili "previše romantičan" bit će lep poklon za Dan zaljubljenih.

