UZNEMIRUJUĆA I POTRESNA PORUKA MAJKE: Tucite me, deco moja! Zaslužila sam jer sam kriva što sam živa

Ovakvi slučajevi se dogođaju na koje se užasavaju mnogi ali stari i nemoćni trpe i šute, ne smeju da kažu, da ispolje svoju unutrašnju i vanjsku bol. Kažu, samo ćuti, sramota je da svet zna.

"Kakve to duše imate, deco draga, ja nisam nikog i ništa dirala i krala. Sve što sam mogla, vama sam dala. Tucite me, to sam i zaslužila jer sam svaki moj dan poklonila da ostvarim nešto vama. Hvala vam, deco draga, i vi ste roditelji i vi možete osetiti ovu bol koju ja sad osećam, ali proći će, nadam se, proći će, niste me usmrtili iako ste želeli. Bog sve vidi i sve zna i to ne da".

Starica je teško pretučena, a navodno sve zbog toga što je izgubila dječiju igračku?! Slučaj je policiji prijavio drugi sin ove bake.

Kako navode mediji, u premlaćivanje su bili uključeni ženin sin, njegova supruga i njene dve sestre. Navodno je supruga sve započela, nakon prepirke i optužbi na račun majke svog muža. Tako da je majka na kraju dobila ni kriva ni dužna samo zato što je živa..

"Zašto je naša starost i naš život teški vama, deco, kad ne znate ni da postojimo. Neće dugo potrajati i vi ćete na moj stepen doći kad tad i pred svoje boli vas niko ne voli. Plačem iz duše, ali suza nema, istrošene, deco, za vama. Ali i dalje vas voli vaša mama, tucite me, jer sam kriva što sam živa, ali ja ipak želim da vas gledam i da sam tu sa vama".

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica