VEČITA MISTERIJA: Zašto žene idu zajedno u toalet?

Postoje dva razloga za takve gužve: devojke u toalet ne idu samo da bi obavile prirodne potrebe, već se i da se našminkaju, promene čarape ako su im pukle, razgovaraju telefonom, tračare… I u toalet nikada ne idu same. To nije običan odlazak u toalet, to vrlo često izgleda kao organiziranje nekog događaja.

Prvo se mora naći jedna ili dve prijateljice koje će takođe ići u toalet. To obično bude jedna od prijatejica koja isto mora da obavi neke stvari u toaletu ili jedna koja usput hoće malo da prošeta i vidi koga ima. Nakon što je pronađena "pratnja" počinje operacija "odlazak u toalet". Prvo se mora detektovati gde se nalazi, što isto ume da izgleda kao da se nekakva ekspedicija sprema na putovanje za Severni pol.

Foto: Profimedia

Toj avanturi nije kraj dolaskom u same prostorije toaleta. Tada počinje potraga za kabinom koja "najmanje smrdi, ima toalet papir i donekle je čista". Naći tako nešto u bilo kojem klubu u dva ujutro preko vikenda je nemoguća misija, i to proverena nemoguća misija, ali nada umire poslednja. Usput može da se dogodi malo prepiranje koja će ući prva, ali to obično traje najkraće od svega ranije navedenog i ne događa se baš uvek.

Međutim, s obzirom na gužve u ženskim toaletima na kraju se uvek ulazi u kabinu koja se prva oslobodi, a čekanje isto ume da traje neko vreme. Naime, ako nema toalet papira onda se po torbi traže papirne maramice, a nakon što se obavi ono za što se i došlo, sledi proverada li je ispod odeće sve u redu i na mestu.

Foto: Profimedia

Prostorija u kojoj se peru ruke ne služi samo za pranje ruku. Ta prostorija služi za proveru svega onoga što se ne proverava u "kabini za prirodne potrebe", zatim za popravljanje šminke, slikanje selfija...

Ako prijateljica slučajno krene s primedbama, sređivanje počinje iznova… I tako u ženskom toaletu bude veća gužva nego na šanku. Rešenje za cure koje zaista moraju hitno da obave samo jednu stvar je muški WC. Oni su u poređenju sa ženskim "oaza mira i tišine", naravno, ako imaju WC šolju. Najčešće imaju.

