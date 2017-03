(VIDEO) Primetili ste na ŽUMANCETU krvave tačke?! Evo da li to jaje sme da se jede... Žena 15:11, 15.03.2017. 0

Ali, nije tako. To se ponekad pojavljuje u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilare u jajniku nosilje. Hoće li se to dogoditi zavisi od starosti kokoške, vrsti hrane koju jede...

Ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo, tvrde stručnjaci. To je zapravo normalna pojava.

I u belancetu može biti crvene tečnosti.

Pre nekoliko godina žena iz Kine iznenadila se kada je u belancetu jajeta ugledala crvenu tečnost nalik krvi. Kupila je 15 jaja u jednoj prodavnici, bila su skuplja od ostalih jer su kokoške navodno jele samo insekte. Pozvala je novinare, a oni su istražili slučaj. U prodavnici su tvrdili da to mora biti tako jer su to posebna jaja. Otišli ​​su i do proizvođača koji su pokušali da uvere kako su kokoške imale menstruaciju.

Međutim, naučnici su im objasnili da se crvenkasta tečnost može pojaviti u belancetu iz dva razloga: zbog parazitske bakterije koja živi u debelom crevu nosilje i izaziva upalu jajovoda ili radi hranjenja kokoške zabranjenom hranom. Napomenuli su da kokoške nemaju menstruaciju i savetovali da se takva jaja ne jedu. 24sata.hr

