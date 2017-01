VREME JE ZA RAZLAZ: 4 znaka da treba da RASKINETE ODMAH na početku 2017. godine!

Nekad je veoma teško primetiti da stvari više ne funkcionišu, naročito ako ste u vezi duže vreme i ne shvatate da je veza počela da vam donosi više brige i neprijatnosti nego uživanja. Kako shvatiti da ste dospeli u ćorsokak i da je vreme da okončate vezu?

Četiri terapeuta objasnila su na koja četiri znaka treba obratiti pažnju:

1. Vaš partner uvek vas okrivljuje za sve

Foto: Profimedia

Za probleme u vezi retko je odgovorna samo jedna osoba – kao što i stara izreka kaže, za tango je potrebno dvoje. – Vaša veza je dospela u ćorsokak ako vaš partner, umesto da porazgovara sa vama i pokuša da reši problem, krivi vas za sve – kaže bračni savetnik Džulijen Derihs. Jedini način da nastavite dalje jeste da rešite probleme, a da bi se to dogodilo, potrebno da obe strane budu voljne za to.

2. Nema naznaka da će ikad biti bolje

Foto: Profimedia

Rasprave su prilično uobičajena stvar – retko koji parovi su srećni sve vreme – ali ako ne možete da vidite ‘svetlo na kraju tunela’, onda je vreme da nastavite dalje. – Ako čekate da se stvari promene, a ništa se ne dešava i vi se mirite sa situacijom, vaša veza najverovatnije se bliži svom kraju – kaže terapeut Dženi Giblin.

3. Zagledate druge ljude

Da ste s pravom osobom, ne biste maštali o svom zgodnom kolegi ili lepoj devojci koju ste ujutro videli u prevozu. – Ako stalno razmišljate o drugim opcijama, onda vaša veza nije onoliko čvrsta koliko mislite – kaže savetnik Džonatan Benet.

4. Imate osećaj da nešto nije u redu

Foto: Profimedia

Ako imate utisak da "to više nije to", onda vaš partner najverovatnije nije osoba s kojom bi trebalo da provedete ceo život. Uprkos tome što današnje društvo pridaje veliki značaj razumu, instinktivni osećaj (ili osećaj ‘iz dubine stomaka’) moćniji je nego što mislimo i ne treba ga zanemarivati, piše Independent. Ako se sve više trudite da osetite ljubav i uspostavite bliskost s početka veze, a vaše reakcije izostaju, to je znak da je najverovatnije vreme da okončate vezu.

(b92)

http://chats.viber.com/kurir