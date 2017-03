ZABRINUTI STE ŠTO VAM KASNI? Evo kako da UBRZATE dolazak menstruacije PRIRODNIM putem!

Postoje odrešene stvari i načini na koje možete ubrzati dolazak ciklusa, i izbeći stres.

Kako ubrzati menstruaciju prirodnim putem?

Često žena želi da promeni datum njene naredne menstruacije, zbog različitih razloga, kao što su: važno putovanje, događaj, projekat ili drugo. Međutim, to nije nimalo lako da se ubrza menstrualni ciklus, ali postoji nekoliko prirodnih metoda koje mogu biti od velike pomoći.

Ispod su navedeni neki od saveta kako ubrzati menstruaciju na prirodan način, bez uzimanja bilo kakvih hemijskih supstanci ili pilula.

Topla kupka

Topla kupka je jedna od najpopularnijih prirodnih metoda za ubrzavanje menstruacije. Potapanje u toplu vodu povećava temperaturu tela. Toplota opušta trbušne mišiće, a istovremeno podstiče dilataciju i povećava protok krvi iz materice.

Jastučići koji greju i topli paketi

Jastučići koji greju i topla pakovanja deluju kao topla voda – oni proizvode toplotu u telu, što zauzvrat širi krvne sudove, i podstiče protok krvi.

Vitamin C

Veće doze vitamina C mogu uskratiti materici progesteron, što zauzvrat pomaže da se ljušte zidovi materice. Na taj način je dolazak menstruacije ubrzan na prirodan način.

Pijte puno vode dok trošite vitamin C i obratite se lekaru pri uzimanja većih doza bilo koje vrste vitamina.



Fizička aktivnost

Fizička aktivnost je još jedan koristan prirodan način da se ubrza menstruacija. To poboljšava cirkulaciju i može da ubrza pojavu menstrualnog krvarenja, dok ublažava menstrualne grčeve i nadutost. Međutim, uverite se da ne preterujete, jer preterano vežbanje može dovesti do toga da vam menstruacija izostane.

Provodite vreme sa drugim ženama

Poznato je da kada se često družite sa drugim ženama, vi na kraju dobijete menstruaciju otprilike u isto vreme. Ako vaše prijateljice očekuju njihovu menstruaciju pre nego vi, pokušajte da ostanete sa njima koliko dugo je moguće.

Kako izazvati menstruaciju ranije prirodno – saveti za ishranu:

Pre svega, treba smanjiti ili potpuno izbeći, slanu hranu. Višak natrijuma može izazvati zadržavanje tečnosti, što zauzvrat može pogoršati menstrualne simptome, kao što su nadimanje i oticanje. Jedite hranu koja sadrži velike količine karotena, kao što su: papaja, bundeva, šargarepa, kajsije, breskve, spanać itd. Oni će pomoći da ubrzate datum početka menstruacije. Jedite dosta crvenog mesa – takođe ima sposobnost da proizvede toplotu u telu, i samim tim može ubrzati menstruaciju.

Izbegavajte stresne situacije

Stres može da utiče na nivo hormona tela i odgoditi menstruaciju, uzrokujući da stigne mnogo kasnije nego što se očekivalo. Dakle, obavezno držite nivo stresa na minimum i praktikujte neke opuštajuće tehnike.

Biljni čajevi za prirodno ubrzavanje menstruacije

Postoje mnoge biljke koje imaju sposobnost da indukuju menstruaciju. Ove biljke se nazivaju ”emenagog” i one deluju tako što podstiču reproduktivni sistem i protok krvi. Međutim, one mogu da utiču na nivo hormona i izazvati mnoge druge neželjene efekte, od blagih do ozbiljnih. Stoga se preporučuje da se konsultujete sa svojim lekarom pre uzimanja bilo koje biljke u ove svrhe. Najblaže od ovih biljaka, kada je prirodno ubrzanje menstruacije u pitanju, su kamilica, peršun, đumbir, hajdučka trava, hrizantema, ruzmarin, žalfija i list maline. Ostale jače biljke uključuju crni kohoš, bobice kleke, metvicu, angeliku, vratić, asafetidu i druge.

