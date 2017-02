ZAKAŽITE GA: Ako možete da ostanete na poslu do kasno u noć, možete da izdvojite i vreme za seks Žena 21:20, 09.02.2017. 3

"Ako možete da ostanete na poslu do kasno u noć, možete i da izdvojite vreme za seks“, tvrdi psihoterapeut Kristal Vudbridž, koja dodaje da je neophodno da u svom gustom rasporedu ostavite vreme i za vašeg partnera.

Oko 70 odsto njenih klijenata priznalo je da ne uživa dovoljno u odnosu s partnerom. Razlog je to što im na prvom mestu nikada nije veza.

"Ako imate problema u seksu ili vezi, morate da izdvojite vreme da poradite na tome. Mnogi parovi to ne razumeju. Ne znam da li očekuju neko brzinsko rešenje, ali često je potrebno dosta njihovog truda da bi se to poboljšalo. Stvar je samo u tome koliko vam je to važno”, kaže Kristal.

Isto to tvrdi i seks-terapeut Deniz Nouls. Očigledno je potrebno da seks zakažete, a ne da čekate da se on spontano dogodi.

"S obzirom na to da planiramo vreme i zakazujemo sve ostalo, ne vidim zašto ne bismo zakazivali i seks", kaže dr Nouls.

Možda je još važnije da održavate fizički kontakt s partnerom. Dodirujte se, ljubite se što je češće moguće, savetuje dr Vudbridž. Takođe, nikada nemojte vaš seksualni život upoređivati s drugim parovima.

foto Profimedia