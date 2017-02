ŽELELA JE DUGU KOSU I UVOJKE, A SAD PROLAZI PAKAO: Uradila je UMETKE, a lepak joj je SPRŽIO sve

To ju je počastila mama Andrea (46) kako bi joj pomogla da se oslobodi anksioznosti. Platila ih je oko 200 evra.

Međutim, sreća zbog nove frizure nije dugo trajala. Umesto dugih uvojaka koje je priželjkivala, frizerka joj je, tvrdi Holi, spržila kosu lepilom. Na tim mestima njena kosa je ispala zajedno sa ekstenzijama.

Holi kaže kako joj glava izgleda kao da je žrtva požara.

"Ovo je trebalo biti nešto što će mi vratiti samopouzdanje. Frizerka je kriva što mi je sada još gore nego pre. Mrzim je. Ne mogu da prestanem da plačem. Uništila je moju pravu kosu. Ne želim da izađem iz kuće jer izgledam grozno", rekla je i dodala da mora da nosi periku.

"Frizerku mi je preporučila prijateljica, ali od samog početka činilo mi se kao da nešto nije u redu. Bila je zaista bezobrazna kada je došla u kuću. Izvadila je neki zapušteni komplet za peglanje kose. Bila je gotova za manje od sat vremena i nije mi dala nikakav savet", ogorčena je Moli.

"Platila sam za umetke duge oko 50 centimetara, ali to definitivno nije to što imam na glavi. Ona je uništila moju kosu", rekla je i dodala da su problemi počeli nedelju dana nakon ugradnje, kada joj je nekoliko ekstenzija ispalo.

Zvala je frizerku, ali joj je rekla da ne brine. Stanje se samo pogoršavalo.

Frizerka tvrdi kako je devojka sama kriva za to što se dogodilo jer nije kako treba brinula o ekstenzijama.

"Ovo je smešno. Napravila sam joj ekstenzije pre više od pet meseci. Prve nedelje me je nazvala i rekla da joj je nekoliko ekstenzija ispalo, a ja sam joj poručila da mi javi ako ispadne još i da ću doći i to popraviti. Ništa vezano za to više nisam čula do prošle nedelje kada mi je poslala slike i rekla da dođem i pogledam. Pitala me što će se sad dogoditi, a ja sam joj odgovorila kako ću ih sve ukloniti. Sledeće što je uradila bilo je to da je stavila te fotografije na Facebook. Ljudi su me počeli toliko terorisati da sam morala da zatvorim službeni profil", objasnila je frizerka i dodala kako je videla da joj je majka makazama odsekla deo kose za što nije bilo razloga.

"Problem je što ona u startu nije vodila računa. Imam mnogo zadovoljnih mušterija i nisam ja kriva što nije pazila. Bila sam spremna da odem kod nje i pogledam i vidim o čemu je reč", napomenula je frizerka.

