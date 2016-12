ŽELJA: Da 2017. bude srećnija i lepša

Sećate li se onih davnih vremena kada su se jelke kitile bombonama sa sjajnim omotom i kitnjastim belim krajevima , ukrasima koji su se čuvali u kutijama za cipele , arabeskama koje smo pravili od sjajnih omota čokolada i svetlucavim svećicama pričvršćenim malenim štipaljkama?



Domovi su tada sijali nekim čarobnim sjajem, mirisali su na kolače i pečenje, porodice su bile srećne i svuda se osećao taj prelepi praznični duh... Uveče se gledao novogodišnji program u kom su Biljana Ristić i Sedmorica mladih imali glavne uloge, a emisije bile prilagođene svim uzrastima. A u ponoć, kad sat otkuca dvanaest, ljubili smo se želeći jedni drugima sve najlepše.



Sledeće jutro je bilo rezervisano za komšiluk, gde se na čestitanje i kafu odlazilo sa tanjirom punim kolača. Deca su u gumenim čizmama i ručno pletenim kapama i rukavicama išla na sankanje, a mame i tate su se odmarale uz reprizu novogodišnjeg programa. Taj dan je uglavnom bio neobično tih i nije se ništa kuvalo jer bi sarme, mesa i slatkiša bilo za još nekoliko dana. Eeeee, kakvo je to divno vreme bilo...



A danas? Da li se isto radujemo praznicima?



Znamo, ova 2016. nije bila nimalo laka, ali nećemo se prisećati ružnih stvari. Govorićemo samo o lepom nadajući se se da će 2017. biti srećnija i bolja. Nećemo vas podsećati ni na to da praznično vreme provedete s najmilijima jer smo sigurni da znate da su to najdragoceniji trenuci u životu.



Ipak, nije loše svesti račune i zapitati se šta smo sve radili u proteklih 365 dana, da li smo činili dobra dela ili smo žmurili pred tuđim nevoljama?



To su jako važne stvari koje nas čine dobrim ili lošim ljudima.



U 2017. vam želimo da primećujete samo lepe stvari, da nalazite ono najbolje u drugima i da pozitivnim delima svima ulepšavate dane. Da se smejete često i mnogo. Da bude više ljubavi i seksa. Želimo vam manje rate za stambene kredite i da izbrišete sve minuse na kreditnim karticama. Da ne dugujete nikome i da vama ne duguje niko. Da upoznate mnogo novih prijatelja i da zadržite one prave, koji će i u dobru i u zlu biti uz vas. Damama da uvek imaju šta da obuku i da im u kući bude što manje prašine i neispeglanog veša, a muškarcima da im žene manje zvocaju. Onima koji su sami želimo partnera iz snova, a onima koji nemaju posao da ga što pre nađu. Želimo vam dobre odnose s kolegama i što manje stresa na poslu.



Dragi naši, želimo vam zdravu, veselu i uspešnu 2017, koju ćete pamtiti samo po dobrom.



Sve najbolje želi vam redakcija Kurira, uz zahvalnost što nas redovno čitate.



Srećno i živeli!

Autor: Nataša Bajat