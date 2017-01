ŽENE, OBRATITE PAŽNJU: 5 sigurnih znakova da vas VARA!

Ukoliko vam osećaj govori da nešto nije u redu, postoji nekoliko znakova koji ukazuju da možda vaš partner ima emocionalnu aferu.

Vaš seksualni život se drastično poboljšao ili je pak opao

Kada neko ima emocionalnu aferu koja se još uvek nije pretvorila u fizičku, sklon je da partner pruža u krevetu ili drastično više ili pak manje. Svakako, to se uvek oseti.

Deluje vam da je dalek

Ukoliko vašem partneru na neki način pažnju pruža neko drugi ko mu počinje emotivno značiti, on polako prestaje da sa vama razgovora o svakodnevnim dešavanjima i postaje vam dalek. Njegova energija prelazi na neku novu osobu, ovo je jedan od sigurnijih znakova da se vaša veza polako raspada.

Provodi više vremena na internetu

Ukoliko vam ne šalje poruke kao pre, a kada ste zajedno on se ne odvaja se od telefona,sve je jasno. On zna da to što radi nije u redu, ali ukoliko počnete da mu prigovarate on vam na to odgovori da ste samo ljubomorni.

Na novi način vodi raspravu

Čujete prvi put neke stvari prilikom svađe kakvu ste do sad puno puta imali, vreme je da se zapitate da li u toj vezi želite da ostanete. Ako primećujete da reči koje koristi nisu njegove, vrlo je moguće da ga je nova osoba u životu posavetovala o nekim stvarima vezane za vašu vezu.

Počinjete da se osećate kao da ste višak u vezi

Ukoliko osećate da više niste broj jedan, tlo u vašoj vezi je poljuljano sigurno. Nekada vas osećaj ne vara ma koliko se oslanjali na vaš razum. Popričajte sa partnerom i vidite na čemu ste.

