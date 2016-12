ŽENE SU ZABRINUTE ZBOG BOJE, VELIČINE I IZGLEDA: Evo kako izgleda SAVRŠENA VAGINA

Ono što većina nas naziva vaginom odnosi se na vulvu, odnosno spoljni deo ženskih polnih organa u koje ubrajamo klitoris, stidne usne i otvor vagine. Vagina je samo deo i kanal koji vodi od vulve do grlića materice. Unutrašnje stidne usne okružuju otvor vagine, a spoljašnje stidne usne štite unutrašnje. Veličina stidnih usana veoma varira, a mnoge žene su zabrinute zbog svojih i pitaju se da li su prevelike ili premale.

Za tim nema potrebe. Možete da budete uverene da su u redu. Ali, zbog novih trendova žene se uglavnom osećaju nesigurno. To uglavnom potiče iz porno filmova, a labioplastika polako preuzima primat u estetskoj hirurgiji, jer žene menjaju izgled svojih stidnih usana i izbeljuju taj predeo, iako za tim zaista nema potrebe.

Naravno, ne postoji ni normalna veličina stidnih usana. Spoljne usne veće i deblje od unutrašnjih, ali čak i kada to nije slučaj, nema razloga za brigu.

Nekada se navodilo da je savršena veličina unutrašnjih stidnih usana četiri centimetara, kada se meri od osnove do ivice. Nova istraživanja pokazuju da su one kod većine žena mnogo veće a ne moraju čak da budu ni simetrične. Normalno je da je jedna usna veća od druge.

Kod nekih žena su unutrašnje stidne usne uvučene, kod drugih one vire. U oba slučaja, one vrše svoju glavnu funkciju, pružaju seksualnu stimulaciju i štite od bakterija. Što se boje tiče, u stvarnom životu one idu od nežno ružičaste do tamne, gotovo crne boje. Mit je i da svetlije žene imaju ružičaste genitalije.

(prevention.com)

