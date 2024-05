"MAJKA ME JE OSTAVILA, DOJILA ME JE KOMŠINICA" Ćerka Goce Božinovske otkrila nove detalje: Imala sam strahove, preznojavala se...

Pevačica Goca Božinovska iz prvog braka sa kompozitorom Radetom Vučkovićem dobila ćerku Jelenu.

Međutim, ubrzo nakon što su postali roditelji, doneli su odluku da se raziđu, a Goca je svoju devojčicu ostavila kod svoje majke na čuvanje, a ona se posvetila karijeri.

Gocina ćerka Jelena odrasla je sa bakom Radmilom, koju je smatrala svojom majkom, a nedavno je otvoreno progovorila o teškom detinjstvu zbog razdvojenosti od roditelja.

Ona je sada u svojoj potresnoj ispovesti ispričala nove detalje i tom prilikom otkrila da ju je Goca ostavila sa svega tri meseca i da ju je tada dojila komšinica.

"Baka mi je govorila da je to bilo sa tri meseca, roditelji kažu da je bilo malo kasnije. Komšinica me je dojila. Kako mi je baka objašnjavala, ona je bila mlada i nije ni mogla da me doji... Ja sam dete iz hrišćanske porodice i vaspitana sam da ne mrzim oca i majku. Baka mi je uvek govorila da su oni moji otac i majka, ali ona je bila moja majka", počela je Jelena.

Nju je veoma pogodila smrt bake Radmile i priznaje da joj se od tog trenutka promenio život.

"Zadnje tri godina nisam svoja, dosta sam se promenila prema ljudima. Baka me je podigla, tu je bila i tetka i njena ćerka... Jesam krivila majku što me je ostavila, ali sada kada vidim ništa pogrešno nije uradila, ostavila me je u sigurnim rukama.

O Zoranu Šijanu

Božinovska je nakon razvoda od Vučkovića uplovila u romansu sa bokserom Zoranom Šijanom, za kojeg Jelenu vežu samo lepe uspomene.

"Tog čoveka sam zavolela kao svog oca. Više ljubavi sam dobila od Zorana Šijana nego od mog oca i to moj otac zna. Ja i dan danas nosim njegovu sliku u novčaniku. On me nekako čuva. Prve patike sam dobila od njega...", priča ona.

Jelena se prisetila trenutka i kada je saznala da će dobiti brata ili sestru.

"Mama mi je rekla da ću dobiti batu ili seku. Ja sam tada imala sedam godina, bila sam mala... I onda počinjem da shvatam... Svuda sam je pratila, gledam je... Čudno mi je bilo, ali opet mi je bilo drago. Suze mi sad idu i od radosti i od tuge. Bila sam najsrećnija kada mi se rodila sestra Zoka. Nosila sam njene slike u školu. To je najlepši i najteži deo. Kada se ona rodila, sve češće sam išla kod njih, Zoki je želeo da i ja budem tu".

Gocina ćerka priznaje da joj razdvojenost od roditelja stvorila traume, a kako vreme prolazi, one su i dalje prisutne.

Bilo je trenutaka kada sam sebi govorila: "Ja nemam roditelje, imam samo baku"... Dosta sam se pokrivala i po glavi, imala sam strahove strašne. Preznojavala sam se. Mislila da je neko u prostoriji, to su sve neke traume. Nažalost, sada mi se sve vraća. Bilo je teško. Baka mi je birsala suze, tetka isto.

Ona priznaje da sa majkom u jednom periodu nije govorila, ali za to krivi sebe.

"Bio je period. Razlog je zato što sam je nešto iznervirala. Tada nismo govorile sedam meseci. I mnogo se kajem zbog toga", ispričala je Jelena u emisiji na Hajp televiziji.

