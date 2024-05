VLADIKA GRIGORIJE OBJASNIO SUŠTINU NAJMUČNIJEG OBIČAJA NAKON SAHRANE: Evo zašto se to nekada radilo i zašto danas PRETERUJEMO

Srbija je zemlja koja je bogata tradicijom i običajama koji se poštuju od davnina. Kao što postoje običaji za praznike i venčanja, tako postoje i stvari koje bi trebalo da se ispoštuju kada osoba umre. Iako je odlazak voljene veoma bolan, navikli smo da baš u tim teškim trenucima moramo da mislimo na mali milion stvari.

Jedan od običaja je da porodica i ljudi koji su došli na sahranu posle obreda odu na ručak, takozvanu daću. Ručak se uglavnom organizuje u restoranu ili porodičnoj kući i ljudi koji dođu jedu i razgovaraju o pokojniku.

foto: Printskrin/Instagram

Vladika Grigorije na svom profilu na društvenoj mreži "Instagram" često odgovara na pitanja vezana za veru i običaje, te je ovaj put objasnio šta je zapravo daća.

"Pitali ste me o spremanju jela za takozvanu daću posle sahrane. Moje iskustvo koje, na sreću ili žalost, govori o tome da se u nekim našim krajevima radi o preterivanju. S druge strane, veoma je važno da smo blizu onih kojima je neko preminuo, bio star, bio mlad, bila velika ili manja žalost i da s njim razgovaramo", započinje vladika.

On dodaje da suština tog susreta treba da bude razgovor, koji treba takođe da bude uteha. Hrana u tom smislu ima sekundarni značaj.

"Zašto su ljudi po mom dubokom uverenju pravili daće? Zato što su u neka vremena ljudi dolazili iz daleka. Rodbina i prijatelji su dolazili peške i sa konjima i bilo je logično da oni moraju da imaju to utešenje u hrani. Danas se to komplikuje, jer mi živimo u jednom gradu i tu ljudi dođu, pravimo ručkove i to sve onda postane preterano", zaključio je.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

