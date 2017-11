OVOG RECEPTA SE NE BI POSTIDELI NI PINK PANTERI: Giška u intervjuu DO DETALJA OPISAO kako su pljačkali banke u inostranstvu

Đorđe Božović Giška, jedno od najpoznatijih imena jugoslovenskog podzemlja i čovek koji je "beogradski asfalt izvezao na zapad" u jednom intervjuu novinarki Duški Jovanić je do detalja opisao kako su izvodili pljačke.

- Ukradu se obično dva automobila, pod uslovom da je treći, legalan. Jedan se postavi ispred mesta pljačke, drugi, ukraden, dva-tri kilometra u drugom pravcu, a treći ostavi na drugom kraju grada. Onda se pred bankom, ako se radi nižerazredna pljačka, stavi maska preko lica i uleti unutra.

Razoruža se prvo čuvar banke, preskoči se ograda, pokupi se sve živo iz kaseta i kase i istrči napolje. Sedne se u prvi auto, vozi do drugog auta, a njime do onog trećeg pravog. Pređe se u taj, dok jedan od učesnika sa oružjem i parama juri motorom u sasvim drugom pravcu.

A njegovi saučesnici, čisti ko suza, voze se bezbrižno legalnim autom, bez maske i bez ičega.

To bi bila prosečna pljačka. Pošto je mnogo teže, isključivo profesionalci idu na furgone ili na velike centralne banke. Onda pozorišna maska mora da se promeni, da se baci suzavac, da se radi brzo, da ne bi na novac pali razni specijalni hemijski sastojci, koji ga oboje i unište.

U istom intervjuu Giška je otkrio i kako je dobio nadimak:

- Odmalena mi je nadimak Giška. Valjda potiče od Gice, prasenceta. Kao klinac sam bio prvo mršav, žgoljav, pa sam se posle od nekog američkog leka bio toliko ugojio da sam imao preko sto kila...

A osvrnuo se i na glasine da nikada u životu nije izgubio tuču.

Voleo sam da se bijem, ali te tuče su bile deo našeg srpskog folklora, kao što su šajkača ili seljačka narodna nošnja. To je ta naša primitivnost. Morao sam uvek da budem jači od neprijatelja.



U vreme tih besnih beogradskih godina imao sam obično od pet do deset tuča nedeljno. Pretrpeo sam poraz jedino od Žorža Stankovića, koji je tada bio bokserski šampion. On je dva puta padao, ali me je na kraju udario tako da me je razvalio. Tada mi je bilo četrnaest godina i nisam više nijednu tuču izgubio.

Kurir

Autor: Kurir.rs