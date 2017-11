EVO KAKO JE UBICA IZ RESAVSKE USPEO DA ZAVARA TRAG: Zbog ovog Gavranovićevog poteza su inspektori danima bili na pogrešnom tragu

Brutalno ubistvo pekara iz Resavske Nikole Ostojića za koje je osumnjičen njegov najbolji prijatelj, vlasnik staklorezačke radnje iz iste ulice Filip Gavranović, danima potresa srpsku prestonicu.

Scenario po kojem je Gavranović isplanirao i sproveo svoj krvavi naum zaprepastio je i najiskusnije istražitelje, a svakodnevno isplivavaju na površinu užasni detalji zločina.

Pre nego što je pronađen Ostojićev leš tragalo se i za njegovim telefonom koji je dan nakon njegovog nestanka pronađen u Starčevu kod Pančeva, zbog čega je, prema rečima građana, u subotu uveče ulaz u grad bukvalno bio pod policijskom opsadom.

foto: Privatna Arhiva



Prema izvoru bliskom istrazi, Ostojićev ubica je bio u panici šta da radi sa telom i pokojnikovim telefonom, zbog čega je odlučio da luta okolinom, kako bi prikrio tragove.

Telo Nikole Ostojića, koji je nestao u petak predveče, pronađeno je u ponedeljak u staklorezačkoj radnji „Gavranović” u Resavskoj ulici u Beogradu, a pre toga su rodbina, porodica i prijatelji bezuspešno tragali za njim

- Telefon je oko 23 časa, isto veče kada je Nikola nestao, lociran nedaleko od Starčeva u opštini Pančevo. Najpre su se pojavile informacije da je telefon pronađen u Borči, međutim, to se pokazalo kao dezinformacija.

Telefon je pronađen nedaleko od Starčeva, na potezu ka Dunavu gde su nasipi. Zbog toga je u Pančevu sve vrvelo od policije jer se Nikola tada vodio kao nestao. U subotu uveče na ulazu u Pančevo policija je proveravala svako vozilo koje je ulazilo u grad ili izlazilo iz njega - ispričao je izvor.

Prema njegovim rečima, nakon što je Nikola Ostojić ubijen, ubica je na sve moguće načine pokušavao da zamaskira tragove i oteža potragu za njim

- Da li je Filip dao nekome drugom telefon da ga se otarasi ili je to sam učinio, nije poznato. Telo je bilo četiri dana kod njega u radnji, on se uspaničio jer nije znao kako da ga ukloni a da niko ne primeti. Postajao je sve nervozniji i uspaničeniji, ali je uspeo to da prikrije. Dok je smišljao šta će sa telom, aktivno je učestvovao u potrazi za Nikolom i pravio se zabrinut. Međutim, nešto je u njegovom ponašanju primetila njegova supruga Ivana, koja ga je i prijavila. Njih dvoje je trebalo da se nađu u gradu u petak uveče, međutim, Filipa dugo nije bilo. Vratio se rasejan i ponašao se drsko. Čak je svoju suprugu izbacio iz radnje kada je sutradan, u subotu, došla do lokala. To je njoj bilo dovoljno da poveže neke stvari - ispričao je blizak istrazi.

Podsetimo, Ostojić je nestao 3. novembra oko 18.30 i četiri dana je trajala potraga za njim. Gavranović je uhapšen kao osumnjičeni za ubistvo i određen mu je pritvor do 30 dana.

