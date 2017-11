HAOS NA SUĐENJU ZA UBISTVO NIKOLE BOJOVIĆA Vojnović: Sudija, opušteno, vi ste šanker!

Miloš Vojnović, koji je priznao da je u julu 2013. u Budvi ubio Miloša Vidakovića i otkrio tužilaštvu ko je i na koji način u aprilu iste godine ubio Nikolu Bojovića, biće ponovo psihijatrijski veštačen.



Novo veštačenje, odlukom sudskog veća, odnosiće se na period posle potpisivanja sporazuma o svedočenju s tužilaštvom, a ne na vreme kada je počinio krivično delo. Podsetimo, na osnovu sporazuma, Vojnović je bio dužan da pred sudom ispriča sve što zna o zločinima pripadnika kriminalne grupe u zamenu za deset i po godina zatvora.



Sudija, vi ste šanker



Sudsko veće juče je saslušalo i Gorana Novakovića, konobara kafića u kom je u Budvi Vojnović ubio Miloša Vidakovića. On je ispričao da je u trenutku zločina kafić bio pun gostiju. Stojeći za pultom za svedočenje, on je slikovito objasnio položaj na kom je on bio u trenutku pucnjave:

- Ja sam ovde za šankom, a vi ste, sudija, šanker.

- Ja sam šanker?

- Da - opušteno je odgovorio svedok i dodao da su svi poskakali u trenutku kada je počela pucnjava. U sredini je, kako je rekao, stajao čovek sa šeširom.

- Pucao je najpre jednom, pa još dva puta, pa uvis. Posle je otišao, ali nije trčao. Bio je mrkli mrak - prisetio se Novaković.



Izručenje Šaranovića



Pred sudom su juče pregledani i brojni dopisi koje su razmenjivali sudovi iz Beograda i Podgorice, koja je odbila da izruči pokojnog Slobodana Šaranovića, koji je označen kao organizator grupe.



