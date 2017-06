TILERSON RAZBESNEO MOGERINIJEVU: Zvala ga da ga pita o čemu je pričao s Putinom, on odbio da razgovara s njom

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Reks Tilerson razbesneo je visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku i bezbednost Federiku Mogerini jer je, kad ga je pozvala da bi čula o čemu je razgovarao s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi u aprilu, odbio da priča s njom.

"Naš izvor je kazao da je Tilersonova kancelarija odbila zahtev Mogerinijeve i ponudila joj da sa njom razgovara službenik Stejt departmenta nižeg ranga. Taj potez ju je razbesneo u svetlu, i bez toga, napetih odnosa SAD i EU pod Trampom, čiju Belu kuću još potresa skandal oko navodnih veza sa Kremljom", rekao je Robi Gremet iz magazina Forin polisi.

Mogerinijeva se pripremala za telefonski razgovor sa Tilersonom posle njegove "kontroverzne posete" Moskvi i susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom 11. i 12. aprila, a uoči njenog susreta sa Lavrovom 24. aprila u Moskvi, međutim Stejt department joj nije dao priliku da razgovara sa Tilersonom.

"To ju je baš naljutilo. To nije način kako se odnosite prema Mogerinijevoj", rekao je drugi izvor. Stejt department je ponudio Mogerinijevoj da razgovara sa nižerangiranim službenikom Stejt dipartmenta Brajanom Hukom, za koga nije jasno da li je on prisustvovao susretu sa ruskim zvaničnicima, međutim Mogerinijeva je to odbila.

(Kurir.rs/Tanjug)

