MILENA NESTALA, PA SE 6 DANA KASNIJE POJAVILA U KAFIĆU I ISPRIČALA NEVEROVATNU PRIČU "Pravila sam se mrtva, tako sam pobegla"

Milena Santiroko, čiji je nestanak bio prijavljen, je živa i zdrava, ali ostaje misterija oko njenog nestanka.

- Oteta sam, pokušali su da me ubiju tako što su me davili - rekla je instruktorka fitnesa iz Lanćana koja je nestala prošle nedelje iz šume i ponovo se pojavila sinoć u jednom baru, tražeći pomoć i mogućnost da pozove svoju decu. U tom trenutku, nakon što su je prepoznali, pozvali su policiju iz kluba i žena je potom zbrinuta.

Milena je bila potpuno mokra, imala je lišće i granje zalepljeno za odeću, vidljive rane na zglobovima, kao da je bila vezana.

- Otela su me dvojica ljudi sa kapuljačama koji su me ubacili u auto i odveli ne znam gde, a zatim su pokušali da me udave u bari. Spasila sam se tako što sam se pretvarala da sam mrtva, kada su otišli ​​pobegla sam - ispričala je ona policiji, a istražitelji proveravaju ove navode. Područje u kojem se navodno dogodio pokušaj ubistva je Varikoni, iza plaže Kastel Volturono u provinciji Kazerta.

Ona je policijskim automobilom vraćena direktno u policijsku stanicu gde je ispitivana sedam sati kako bi se rekonstruisale činjenice. Policija i tužioci su bili tu da je saslušaju, da shvate šta se desilo i otkriju razlog njenog nestanka dugog šest dana. Tužilaštvo je već otvorilo slučaj za otmicu.

- Milena nije dobrovoljno napustila svoj dom i svoje najmilije. Javno tužilaštvo otvorilo je krivični postupak protiv nepoznatih lica zbog otmice i pokušava da rasvetli šta se Mileni desilo proteklih dana. Poslednjih sati kruže vesti o tome šta se Mileni dogodilo, što do sada nije potvrđeno. Članovi porodice sa nestrpljenjem očekuju Milenin njen povratak kući - saopšteno je.

