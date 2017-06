(VIDEO) SEKSI VODITELJKA PROBALA DA ISPROVOCIRA PUTINA: Zapušio joj usta jednom reči!

Televizijska voditeljka En-Bi-Si njuza Megan Keli, koja je bila moderator plenarnog zasedanja Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, pokušala je da "raščisti priču" o mitskim ruskim hakerima koji su navodno uticali na izbore za predsednika SAD prošle jeseni.



Ona je sedam puta pitala predsednika Rusije Vladimira Putina u vezi s ovom temom, formulišući pitanja na razne načine. Ruski lider je izdržao "napade" 46-godišnje Amerikanke.

Kelijevu je prvo zanimalo Putinovo mišljenje o izveštajima američkih specijalnih službi iz kojih sledi da je Moskva učestvovala u sajber-napadima koji su uticali na pobedu republikanca Donalda Trampa na predsedničkim izborima.

"A da li ste vi čitali ove izveštaje?", interesovalo je ruskog predsednika, na šta je cela sala reagovala smehom.

Zgodna plavuša je odgovorila da je čitala "javnu verziju". Ruski predsednik je na to optužbe na račun Moskve uporedio sa scenom s dugmićima i jaknom iz poznatog sovjetskog filma iz 1974. godine „Ljudi i manekeni“ u kojoj igra glumac Arkadij Rajkin. Putin je konstatovao da "javna verzija" izveštaja, zapravo, nema sadržaj.

foto: Fonet

On je naglasio da u tim izveštajima nema ničeg konkretnog, da nema predmeta analize. Putin je još jednom pitao Kelijevu da li je čitala dokumente, a na njeno osmehivanje i ćutanje odgovorio je: "Znači da niste čitali. A ja sam čitao. Čitao sam te izveštaje. U njima nema ničeg konkretnog, samo pretpostavke i zaključci na osnovu ovih pretpostavki", rekao je on. "Kako su govorili na jednom mestu na kojem sam radio: ’adrese, pojavljivanja, prezimena dajte’. Gde je sve to?", zapitao se Putin.

Kada je Kelijeva ponovo saopštila da postoje dokazi o umešanosti Rusije u sajber-napade i nekakvi otisci koje su zagonetni hakeri ostavili ne zna se na čemu, predsednik joj je objasnio da je uz pomoć savremenih tehnologija moguće optužiti za hakerske napade čak i trogodišnju kćerku moderatora diskusije. „Otisci kopita, rogova? Kakvi otisci? Prekinite“, rekao je Putin.



Putina pitali šta misli o svađi oko NATO, usledio je oštar odgovor

Amerikanku, međutim, ni to nije umirilo. Ona je pitala indijskog premijera Narendru Modija, koji je sedeo pored ruskog predsednika, da li veruje u to da se Rusija ne meša u unutrašnju politiku drugih zemalja.

Putin joj je savetovao da to pitanje postavi predsedniku Moldavije Igoru Dodonu (koji je sedeo nešto dalje), što je ponovo izazvalo smeh u sali.

Indijski premijer Modi je uz osmeh rekao da ne misli da se Moskva meša u poslove drugih država.

Nezaustavljiva Keli je odlučila da priđe s druge strane, podsetivši na temu koja je u ovom trenutku omiljena u Vašingtonu – na susret ruskog ambasadora Sergeja Kisljaka sa članovima Trampovog tima, na kojima je, navodno, bilo reči o ukidanju sankcija Rusiji.

"To je, jednostavno, nekakva histerija i nikako je ne možete prekinuti! Treba vam dati tableticu nekakvu, šta li?! Ima li neko tableticu? Dajte tableticu! Istina, časna reč. Moj odgovor je – ne! Nikakvih dogovora nije bilo, nisu čak ni stigli da započnu bilo kakve razgovore. Ambasador se s nekim sastao! A šta je posao ambasadora? To je njegov posao, za to prima novac. On mora da se sastaje, da razgovara o aktuelnim pitanjima, da se dogovara. Šta on tamo treba da radi? Da ide u kojekakve institucije, a da ga potom zbog tih poseta isteruju s posla? Vi ste tamo sasvim poludeli, ili šta? To je diplomatska služba", odgovorio je Putin.

foto: AP

Zaokružujući temu ko se kome više meša u unutrašnji život, ruski lider je izneo zaključak o temi samoj po sebi.



"To je sistematsko, i to višegodišnje, grubo, apsolutno neprikriveno, čak i na nivou diplomatskog resora, mešanje direktno u našu unutrašnju politiku. Pogledajte šta vaše kolege kod nas rade: oni su se jednostavno zarili u našu unutrašnju politiku, na glavu su nam seli, spustili noge i žvaću žvaku. Završavajte!" , zamolio je Putin.

Nakon ovog monologa moderatorka je prešla na druge teme.

(Kurir.rs/ Sputnjik Srbija)

Foto: Printscreen/ Youtube