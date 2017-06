(VIDEO) NARKOMAN U SAD POKOSIO DVA POLICAJCA: U kolima imao i spremljen kalašnjikov

Beli kamion zabio se u petak u dva američka policajca u Vašingotnu, a od siline udara, policajac Alen Bukvić odleteo je uvazduh, pao na tlo i prestao se micati.

Vozač kamioneta nastavio je da se kreće i na kraju zabio u kamion za odvoz smeća. U svom suludom manevru drugi policajac zaradio je manje povrede, pa je stradala je radnica održavanja puteva.

"Rekao sam mu da to ne radi. Rekao sam mu da uspori, a on to nije hteo da učini" - rekao je suvozač jednom od svedoka nesreće koji je prvi dotrčao do automobila. Dodao je da su bili u noćnom klubu i pušili neku nepoznatu drogu, piše Vašington Post, prenosi Avaz.

Uhapsila ih je patrola koja je na zadnjem sedištu kamiona pronašla i pušku Romarm Cugir, rumunsku verziju ruske puške AK-47.

Vozača su identifikovali kao Brandona Figures-Mormona (22) kog su osumnjičili za napad sa namerom da ubije i ilegalno posedovanje oružja.

Suvozač mu je bio Dvejn Nikolas Tajlor (23). On je prvobitno osumnjičen za ilegalno posedovanje oružja, ali tužioci su to, zbog detaljnog pregleda dokaza, na kraju povukli.

"Nemamo dokaza da je saobraćajna nesreća čin terorizma. Ipak, istražitelji ne odbacuju mogućnost da je vozač namerno želeo da pogazi policajce", izjavio je načelnik Vašingtonske policije Piter Njušam.

Još čekaju rezultate toksikološke analize nakon koje će znati kakvu je vozač drogu konzumirao. Inače, on je 2014. već bio osuđen za napad na policajca i dobio kaznu od godine dana zatvora.

Lakše povređeni policajac Ričard R. Djuran, još uvek je u bolnici ali neće imati težih posledica za zdravlje.

Teško povređeni Bukvić bio je u kritičnom stanju, ali sada je stabilno.

(Foto: Reuters)

Autor: avaz.ba