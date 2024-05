VELIKI VODIČ ZA EVROVIZIJU 2024: Ovo je spisak svih zemalja koje učestvuju, a evo kad nastupa SRBIJA, Teya Dora sprema SPEKTAKL

Evrovizija će se ove godine održati u Malmeu, a Srbiju će predstavljati Teya Dora sa pesmom "Ramonda".

Prvo polufinale održaće se 7. maja, drugo 9. maja, a finale Evrovizije 2024 zakazano je za 11. maj.

Direktni finalisti su Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska, Španija (zemlje tzv. Velike petorke) i ovogodišnji domaćin Švedska, koja je pobedila prošle godine u Liverpulu.

Prvo polufinale

Srbija će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri, a Teya Dora će pesmu "Ramonda" izvesti pod rednim brojem dva.

Ovo je spisak svih zemalja koje će nastupati 7. maja.

1. Kipar - Silia Kapsis - Liar

2. Srbija - Teya Dora- Ramonda

3. Litvanija - Silvester Belt - Luktelk

4. Irska - Bambie Thug - Doomsday Blue

Velika Britanija - Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina - Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Poljska - Luna- The Tower

7. Hrvatska - Bejbi Lazanja - Rim Tim Tagi Dim

8. Island - Hera Björk - Scared of Heights

Nemačka - ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija - Raiven - Veronika

10. Finska - Windows95man - No Rules!

11. Moldavija - Natalia Barbu - In The Middle

Švedska - Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbejdžan - FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australija - Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal - Iolanda - Grito

15. Luksemburg - TALI - Fighter

Voditeljke 68. Pesme Evrovizije biće holivudska i švedska glumica Malin Okerman i Petra Mede, švedska glumica i komičarka, koja je već dva puta vodila najveće evropsko muzičko takmičenje.

Drugo polufinale

1. Malta - Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija - BESA - TITAN

3. Grčka - Marina Satti - ZARI

4. Švajcarska - Nemo - The Code

5. Češka - Aiko - Pedestal

Francuska - Slimane - Mon amour

6. Austrija - Kaleen - We Will Rave

7. Nemačka - SABA - SAND

8. Jermenija - LADANIVA - Jako

9. Letonija - Dons - Hollow

Španija - Nebulossa - ZORRA

10. San Marino - MEGARA - 11:11

11. Gruzija - Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija - Mustii - Before The Party's Over

13. Estonija - 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija - Angelina Mango - La Noia

14. Izrael - Eden Golan - Hurricane

15. Norveška - Gåte - Ulveham

16. Holandija - Joost Klein - Europapa

U polufinalima glasa isključivo publika u zemljama učesnicama i drugim delovima sveta.

U finalu Evrovizije 2024 svaka zemlja koja se plasira među najbolje, dodeljuje dva seta bodova: jedan žirija sastavljenog od stručnjaka i jedan od publike.

Mogu da glasaju za 10 pesama, osim za predstavnika sopstvene zemlje.

Najveći broj bodova po pesmi je 12, drugi favorit dobija 10, treći izbor osam, pa sedam poena, i tako do jednog poena za njihovog desetog favorita.

Jedna od promena je da će direktni finalisti - Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska, Španija i Švedska - tokom polufinalnih večeri uživo nastupati, i to tokom takmičarskog dela programa, a ne u revijalnom delu.

"Nastup ću pretvoriti u spektakl"

Pre odlaska u Malme, Teya Dora je bila uzbuđena i obećala da će dati sve od sebe da njen nastup bude sjajan i da Srbija bude ponosna na nju.

- Imam prelepe ideje kao da nastup pretvorimo u spektakl. Želim da Srbiju da predstavimo u najlepšem mogućem svetlu.

