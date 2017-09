(VIDEO) PUTIN: Ko ovlada ovom tehnologijom, vladaće i svetom

Ruski predsednik učestvovao je u otvorenom času „Rusija usmerena na budućnost“ u Jaroslavlju. Otvoreni čas održan je u okviru profesionalnog foruma navigacije „Projektorija“.

Zadatak novog pokoljenja je da napravi principijelno novi korak napred, izjavio je Putin.

„Naša zemlja postoji mnogo više od hiljadu godina. Zašto to kažem? Vidite, nisu sve zemlje ni narodi mogli da prođu takav test vremena, da postoje, razvijaju se, prevazilaze teškoće i jačaju se više od hiljadu godina. Tokom ove hiljade godina naši preci, generacije koje su živele pre nas, preduzele su ogromne napore da naša zemlja postane ovako velika sila kakva je danas. Ona je stigla do Tihog okeana, ostvarila ogromne rezultate u nauci, tehnologiji i obrazovanju“, istakao je Putin.

Predsednik je naglasio da postoji opšte mišljenje da su sve naredne generacije uvek bolje od prethodnih i to je tačno.

„(Ovo je) sasvim prirodno, jer nove generacije dolaze na onaj osnov koji su stvorile prethodne. Znanje postaje sve šire, dublje, tehnika je postala složenija, interesantnija. Sve to stvara prilike za novi korak. Ali vaš zadatak nije da samo stvorite nešto novo, to se podrazumeva, to će biti novo… Vaš zadatak je da napravite principijelno novi korak. Život je složen i raznolik. On je uvek težak u smislu konkurencije. Konkurencija je uvek jaka i snažna“, dodao je Putin.

Predsednik Putin je uveren da ruski narod ima „unutrašnji nuklearni reaktor“ koji omogućava Rusiji da se razvija i konstantno ide napred.

„Ako postojimo više od hiljadu godina i aktivno se razvijamo, jačamo sebe, znači da imamo nešto u sebi što tome doprinosi. To nešto je unutrašnji nuklearni reaktor našeg naroda, našeg ruskog čoveka, koji nam omogućava da se krećemo napred. To je neka vrsta strasti koja gura našu zemlju napred“, dodao je Putin.

Ruski predsednik je dodao da je veštačka inteligencija budućnost ne samo Rusije, već i celog sveta. „Svako ko postane lider u ovoj sferi biće vladar sveta“, naglasio je predsednik.

Teško je predvideti opasnosti ove tehnologije, ali ruski predsednik smatra da ona ne bi trebalo da ima monopolskog vlasnika. Ako se veštačka inteligencija razvije u Rusiji, ona će podeliti ovu tehnologiju celom svetu, kao što je i do sada delila druge tehnologije, obećao je predsednik.

Govoreći na forumu, Putin je naveo važnost proučavanja savremenih materijala, naglašavajući da će to pomoći čoveku da odleti na Mars.

On je, takođe, istakao da ćemo uz pomoć nuklearnog svemirskog motora „moći da napravimo korak ka veoma zanimljivom snu čovečanstva“ i pokorimo duboki svemir, objasnio je ruski predsednik.

Rusija je donela ispravnu odluku da ne bude škrta u izgradnji nuklearnih elektrana u inostranstvu, jer kao rezultat toga ona ne stvara samo celokupnu industriju u zemljama klijentima, već se i sama ubrzano razvija, rekao je ruski predsednik.

„Mi ne razvijamo samo u Rusiji nuklearnu energiju, uravnoteženo, bez ikakvih trzavica, već i promovišemo svoje proizvode širom sveta… Imamo dobre planove za izgradnju nuklearne elektrane u Egiptu. Mi po čitavom svetu razvijamo svoje projekte“, istakao je Putin.

On je dodao da Rusija ne samo što prodaje proizvod, već i stvara čitavu industriju u zemljama kupcima.

„Želim da vam skrenem pažnju na činjenicu da mi nikada ne škrtarimo, nismo pohlepni. Na šta mislim? Mi ne prodajemo samo proizvod, već stvaramo celu industriju u ovim zemljama. Mi obučavamo stručnjake, izvodimo značajnu količinu građevinskih radova lokalnim kompanijama - do 20 odsto, što stvara i nova radna mesta i visoke tehnologije. Mi sa čitavim svetom delimo naše znanje“, ispričao je ruski lider.

„Naravno, ovo nam daje priliku da se i sami ubrzano razvijamo. U tom smislu, doneli smo ispravnu odluku“, dodao je ruski predsednik.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)

(Foto: Profimedia)