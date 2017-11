BELGIJANCI PROVERAVAJU NALOG ZA HAPŠENJE PUĐDEMONA: On poručuje da je sprema da sarađuje

Briselsko tužilaštvo saopštilo je danas da proverava evropski nalog za hapšenje smenjenog katalonskog lidera Karlesa Puđdemona i da se nada da će što je pre moguće pokrenuti postupak izručenja.



U saopštenju se navodi da im je belgijsko savezno tužilaštvo prosledilo naloge za hapšenje Puđdemona i četiri njegova saradnika zbog veza Katalonaca sa Briselom.

Puđdemon spreman da sarađuje sa Belgijancima

Smenjeni katalonski lider Karles Puđdemon izjavio je danas da je spreman da sarađuje sa belgijskim vlastima, nakon što je Španija zatražila Evropski nalog za hapšenje, međutim nije kazao gde se trenutno nalazi. On je to napisao na svom Tviter nalogu na holandskom jeziku, prenosi AP.

"Spremni smo na punu saradnju sa belgijskim pravosuđem, nakon što je izdat Evropski nalog za hapšenjem od strane Španije", napisao je Pudždemon. Iako Puđdemon nije precizirao gde se nalazi, pretpostavlja se da je u Belgiji, gde su on i neki članovi katalonske vlade pobegli nakon što ih je španska vlada smenila, pre nedelju dana.