VIDELA SNIMKE LJUBAVNICE (18) PA S DECOM SKOČILA U REKU?! Detalji tragedije u Skadru, oglasio se Almin otac: "Rekla je samo jedno"

Policija u Albaniji i dalje traga za Almom A. (39) koja je sa troje male dece skočila u reku Bojanu, pronađeno je u subotu uveče telo devojčice (9) u vodi, a suprug E.A. (31) je uhapšen zbog optužbi za nasilje u porodici. Kako piše "Vox news", Alma je pre nestanka videla u telefonu supruga fotografije i snimke njegove osamnaestogodišnje ljubavnice.

Nije poznato ime ljubavnice E.A. osim inicijala A. kako je upisana u njegovom telefonu. Sestra Alme, Genta, je policiji ispričala da je on bio nasilan prema supruzi i deci.

U međuvremenu, dok traje potraga za Almom i još dvoje dece, otkriveno je da je ona navodno iz osvete skočila u reku Bojanu. Povela je sa sobom i decu jer je E.A. njoj otkrio da planira da kući dovede ljubavnicu.

"Rekao sam svojoj ćerki, gledaš u čoveka koji te više ne voli. Pusti ga da živi svoj život a ti gledaj sebe. Rekla mi je da takvu odluku nije mogla da donese jer mi nismo takva porodica. Mi smo učeni da umremo sa partnerom kojeg smo izabrali. Ovakve priče se obično ne završavaju dobro", rekao je otac Alme, A.B.

Sestra Alme je otkrila policiji da je E.A. bio nasilan prema supruzi i deci. Prema njenim rečima, često joj je pretio da "deca nisu njena".

"Odvedi moju decu i ubiću te", govorio je E.A. svojoj supruzi Almi.

Sestra Alme je potom ispričala kako je saznala za nestanak sestre. Sve se dogodilo u sredu 1. maja u večernjim časovima.

"E.A. me zvao u 10 uveče 1. maja i pitao me da li je moj brat odvezao Almu do Duresa. Pitala sam ga zašto Alma nije kod kuće. Rekao mi je da nije kod kuće nakon čega sam odmah pozvala svog brata, a javio mi se nećak koji je rekao da im Alma nije dolazila. Zvala sam brata ali mu je telefon bio isključen. Nikada se nije dogodilo da se ona i ja toliko dugo ne čujemo. Samo tog dana smo se čule kraće nego inače", ispričala je Genta.

