(VIDEO) ŠOKANTNA ISPOVEST ĆERKE VOĐE JEZIVOG KULTA: Otac me silovao 8 godina, a to nije kraj horora!

Danas 33-godišnjakinja Rejčel Džefs po prvi put otvorila je dušu u emisiji "Megan Keli Tudej" i rekla da je sve počelo kada ju je otac, vođa kulta FLDS (Fundamentalistička crkva Isusa Hrista i poslednjih svetaca), pozvao u svoju kancelariju gde je bio go.

"Vrlo šokantno, otac je počeo seksualno da me zlostavlja. Prvo mi je pokazao kako muškarci izgledaju... a zatim je počeo da me zlostavlja, mene, malo dete. To je bilo potpuno protiv onoga što je propovedao, protiv onoga čemu nas je učio. Nisam znala šta da mislim i osećala sam se užasno. Nisam znala zašto to radi", rekla je Rejčel.

Voren Džefs svoju ćerku silovao je narednih osam godina. Rejčel se u dobi od 10 godina obratila svojoj majci koja se zatim suprotstavila vođi kulta, ali zlostavljanja su se nastavila. Njena je majka, kao i sve ostale žene, trebalo prema svom mužu da bude draga i ljubazna, odnosno - poslušna. Džefs je svoju ćerku čak vodio u knjižare da gleda pornografske slike.

"Doveo bi me u odeljenje za dečiju književnost i onda bi mi doneo knjige sa pornografskim sadržajem", objasnila je.

Monstruozno ponašanje prestalo je tek kada je, u dobi od 16 godina, svom ocu i zlostavljaču napisala pismo u kojem je opisala koliko ju je sve to povredilo.

"Rekao mi je: Žao mi je, znaš?", kaže Rejčel.

Noćna mora nakratko je prestala, ali kada se jednog dana Voren vratio kući rekao je svojoj ćerci da se udaje za muškarca Ričarda Alreda. S obzirom na to da nije imala izbora, bila je zahvalna što je njen verenik ipak mlađi čovek. Svog budućeg supruga upoznala je dan pre samog venčanja.

Žene su poligamnim muškarcima - sluge

Njen suprug, iako mlađi, bio je već oženjen za druge dve supruge. Ričard je prema njoj bio ljubazan i drag, ali Rejčel nije želela poligamičan brak jer je, kako kaže, bio prepun loših osećanja i ljubomore. Druge Ričardove supruge nisu ju volele i smatrale su da ima "uzvišen status", jer je ćerka vođe. Ričard se oženio još mnogo puta, a Rejčel i sama priznaje kako je "tek tad shvatila šta su ostale supruge osećale kad je ona došla".

Moglo je proći i do tri meseca koliko ona i njen suprug ne bi spavali u istom krevetu. Postojalo je čak i pravilo da muškarac ne sme da spava sa ženom koja je trudna, a kad su i "vodili ljubav", Rejčel napominje da je seks bio "prilično jednostran".

"Poligamični muškarci žele da zadovolje samo sebe, a žene su im sluge", izjavila je.

Otac zlostavljač nedugo je nakon Rejčelinog venčanja završio iza rešetaka zbog zlostavljanja jedne od svojih maloletnih supruga. Odustao je od dogovorenog braka sa maloletnicom i krenuo u beg. Čak je bio na "Listi najtraženijih" FBI-a. Ulovljen je u rutinskoj proveri vozila, a u automobilu je pronađena zaliha perika, mobilnih telefona i više od 50.000 dolara u gotovini. Osuđen je čak dva puta, od čega je drugi put bilo za seksualno zlostavljanje dve maloletne supruge - jedna je imala tek 12 godina.

Osuđen je na doživotnu kaznu. Iako u zatvoru, i dalje je zagorčavao život svoje ćerke - imao je potpunu kontrolu nad sledbenicima i nad njom.

"Odlučio bi da je neko počinio greh i poslao ga da živi sam na dug period. Sklonio me od moje dece na čak sedam meseci, optužujući me da sam imala polne odnose sa svojim suprugom dok sam bila trudna, iako on na to nikada ne bi pristao. I što smo više negirali optužbe, više nas je optuživao i slao me na sve duže vreme", kaže ona.

Rejčel Džefs svoja iskustva pretočila je u knjigu koja će uskoro izaći.

