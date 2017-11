PORODILA SE I DOŽIVELA ŠOK: U očima sina vidim lice svog silovatelja!

Bila sam samohrana majka dvoje dece, a on moj prijatelj. Ali zaista samo prijatelj. Nisam ni želela da bude nešto više", kaže Ketrin (pseudonim) koju je taj isti "prijatelj" silovao i čije dete je rodila.



"Bila sam kod njega u stanu i on mi se odjednom previše približio. Instinktivno sam osetila da će dogoditi nešto loše, pa sam ga odgurnula, ali bezuspešno. Kada me je silovao on je bezizražajnog lica otišao iz svog stana, a ja sam bezglavo doteturala kući. Imala sam sreću da sam decu ostavila kod komšije", nastavlja Ketrin svoju priču.



Kada ga je, kaže, suočila sa činjenicama on ih nije ni potvrdio ni negirao, samo je ponavljao kako mu se 'smračilo' i da se ničega ne seća. KAd mi +u je saopštila da je trudna s njegovim detetom, njen napadač nije poricao da je otac, mada je i dalje tvrdio da se ne seća kako je dete začeto.

"Pobačaj nije bio opcija. Mislila sam da će me emocionalno više boleti ako još uz sve što mi se dogodilo odem na pobačaj.

Zapravo sam vrlo sebično i instinktivno razmišljala o sebi, a ne o detetu", priča Ketrin. Priznaje da joj je najteže od svega bilo da se suoči sa predrasudama sredine u kojoj su znali da nema partnera pa su svi mislili da je trudnoća rezultat neke kratke afere.



"Znam da su me ogovarali iza leđa. U parkićima su buljili u moj stomak, a ja nisam nikome rekal da sam silovana. Zaključila sam da je bolje da žive u uverenju da je reč o nekom flertu za jednu noć", kaže žena i dodaje da je kad je rodila sina doživela novi šok.

Od početka sam želela da ga zaštitim, i način na koji je on začet zaista nije imao veze sa tim koliko ga beskonačno volim. Ali čim se rodio ne samo da je u licu bio isti otac, već je imao i njegove izražajne oči. Oči su im potpuno identične, a s godinama su došli i neki nasleđeni pokreti i maniri, prosto da ne poveruješ da je tako nešto moguće.

Od toga ne mogu da pobegnem. Ponekad čak i fizički odreagujem, kao da se malo stresem, iako ga apsolutno obožavam od dana kada se rodio", objašnjava Cetrin koja sinu još nije ispričala priču o njegovu ocu, iako on često o tome pita.

Nekolicini prijatelja je kasnije ispričala da je silovana, dodaje da nikada nije zažalila što se odlučila da rodi dete svog silovatelja.

"Imala sam tri opcije, pobačaj, da dete dam na usvajanje ili da ga zadržim. Svako sa sobom nosi neki emocionalni teret i ožiljak. Najveća greška bi bila da sam ga rodila, a onda ga mrzela zbog načina na koji je nastao. Dobro sam sebe procenila, i to mi je drago", zaključuje Catherine.

Kurir.rs/BBC

FotoThinkstocdk

Kurir

Autor: Kurir