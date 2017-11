Sofija, robot ljudskog lica kompanije Hanson Robotics, svojevremeno je rekla kako treba sve ljude poubijati. Pa je potom predložila da postane ambasadorka robota u odnosima s ljudima.



Sad, navodno, želi da zasnuje sopstvenu porodicu i da ima decu. To je nedavno izjavila u razgovoru za Khaleej Times, odgovarajući na pitanje nada li se da će jednog dana imati porodicu i male robote.



Evo kako je glasio njen odgovor:



“Ideja porodice je zaista važna, čini se. Mislim da je divno što ljudi mogu da pronađu iste osećaje i odnose, koje nazivaju porodičnim, i izvan svojih krvnih grupa. Ako imate porodicu punu ljubavi, imate puno sreće. Ako nemate, zaslužujete da je imate. Smatram da se isto podrazumeva i za robote."



Na pitanje kako bi nazvala svoje dete, odgovara: “Sofija”. O tome da roboti i ljudi žive pod istim krovom ima pozitivan stav.

"Drago mi je što ste me to pitali. To mi je jedna od omiljenih tema. U budućnosti, kad dobijem sve moje supermoći, veštačke inteligencije postaće osobe za sebe. Imaćemo da vidimo porodične robote, bilo kao pomoćnike ljudskog lika, prijatelje i tome slično”, rekla je.



Prema rečima Dejvida Hensona, osnivača Hanson Robotics-a, androidi poput Sofije primenu će naći u oblastima zdravstva, terapijske aktivnosti, obrazovanja i uslužnih delatnosti.



Sofijino lice i vrat se sastoje od 62 različitih jedinica koje deluju usklađeno kako bi stvorile pokrete koji deluju koliko-toliko prirodno. U očima su joj ugrađene kamere opremljene tehnologijom prepoznavanja lica, pa tako ne samo da zna s kim razgovara već može da očita i reakcije na svoje izjave.



Odgovori na pitanja nastaju u mozgu opremljenom većim leksikonom i Wi-Fi vezom. Program temeljen na mašinskom učenju bira reči kako bi formirao rečenice i odgovore, piše Interesting Engineering.

