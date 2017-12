(VIDEO) LETELICA IZNAD SEVERNE KOREJE IZAZVALA PANIKU: Nije ni raketa ni avion, nešto mnogo opasnije

Jezivi snimak - koji pokazuje sjajan objekat iznad zemlje Kim Džong-una - postavljen je na Jutjub kanal UFOmania.



Oduševljeni gledaoci koji su gledali uživo iz Međunarodne svemirske stanice (ISS) tvrde da su pronašli vanzemaljske avione koji litaju iznad zatvorene države.



U video zapisu se kaže: "Ovaj neidentifikovani objekat je ušao u gornje slojeve atmosfere iznad Severne Koreje.



"Objekat je snimljen kamerom instaliranom na Međunarodnoj svemirskoj stanici."



Na snimku se dalje govorr da su neki verovali da je to NLO, dok drugi tvrde da bi to moglo biti vojna letelica.



Jedan korisnik, Frenk Mekkraken, kaže: "Nemojte misliti da je avion. To nije avion za koji sam ikad video ni čuo. Ko zna."



Još jedna osoba, korisnik onigk612, dodaje: "Očigledno je NLO jer je to neidentifikovani leteći objekat, ali mislim da to može biti i testiranje projektila".

Foto: AP/Profimedia

