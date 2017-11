(VIDEO) ON JE BIO NAJOPASNIJI MAG SVIH VREMENA: Od njega su strepeli i Hitler i Staljin! Obojici tačno predvideo kraj!

Rođeni Poljak radio je za Staljina i KGB, a Hitler je čuvši za njegovo proročanstvo da će izgubiti rat na Istoku toliko naljutio da je ponudio nagradu od 200 hiljada rajhsmaraka onome ko mu ga preda.

Rođen je 1899. godine u jevrejskom selu Gora Kalvario, udaljenom 25 kilometara od Varšave. U to vreme Poljska je bila deo Ruskog Carstva. Roditelji su mu bili siromašni i pobožni i hteli su da im sin postane rabin pa su ga poslali u religioznu školu. Ali njemu se to nije svidelo. Pobegao je ušavši u prvi voz iako nije imao novca za kartu. Sakrio se ispod kondukterske klupe. Ali kondukter ga je ipak našao, povukao za okovratnik i zatražio kartu. Dečak kome je tek bilo 11 godina mu je pružio komadić starih novina.

Kondukter ih je uzeo, probušio i rekao: „Ah, čudni dečače, skrivaš se, iako imaš kartu!“ "Tada sam prvi put isprobao snagu mentalne sugestije", zapisao je Mesing u svojoj autobiografiji.

Voz ga je dovezao u Berlin gde je prvo živeo jako siromašno. Prao je posuđe, čistio cipele, a zatim je odlučio da se pridruži cirkusu. Uskoro je postao jako popularan. Pronalazio bi skrivene stvari, čitao misli, proricao budućnost, sugestijom uticao na druge. Asistenta nije imao.



Kad je njegov cirkus došao na gostovanje u Beč 1915. godine Sigmund Frojd i Albert Ajnštein zainteresovali su se za njega i odlučili da ga upoznaju. Mesing je rekao Frojdu: "Zaželite želju koju ću vam ispuniti“. Kad je ovaj zaželio Mesing je otišao u kupatilu, uzeo pincetu, došao do Ajnštajna i istrgnuo mu tri dlačice iz brkova: "To ste hteli, zar ne?“, upitao je. "Da“, rekao je šokirani Fojd.

Sledećih desetak godina, Mesing je proputovao Indiju, Japan, Argentinu, Australiju i gostovao u Parizu, Londonu, Rimu i svim ostalim glavnim evropskim gradovima. U Indiji se 1927. godine susreo sa Mahatmom Gandijem. On mu je mentalno poslao poruku da uzme sa stola flautu i pruži je jednom čoveku. Kada je Mesing to učinio, čovek je zasvirao, a iz korpe je ispuzala zmija i počela da se njiše u ritmu muzike.

Kad je Hitler došao na vlast, Mesing se vratio u Poljsku. Tamo je napravio karijeru vidovnjaka i telepate, postao je slavan, ali je uskoro morao da napusti domovinu. Naime, tada je rekao nešto što je posle postalo njegovo najpoznatije proročanstvo. Mesing je 1937. rekao: "Ako Hitler krene u rat na Istoku, tamo ga čeka smrt“. Te su reči vrlo brzo došle do Firera koji se strašno naljutio. Propisao je nagradu onom koji donese Mesingovu glavu – neverojatnih 200 hiljada rajsmaraka. Čim su nacisti osvojili Varšavu, Mesinga je uhapsio Gestapo. Zaustavili su ga na ulici i upitali šta je po zanimanju. Rekao je da je umetnik.

"Lažeš. Ti si Messing. Pa zdravo, židovski čarobnjače! U Berlinu već dugo čekaju na tebe", kazali su mu Gestapovci.

Od udaraca je odmah pao u nesvest a došao je k sebi tek u Gestapovom uredu. Ali tad se spasio samo zahvaljujući svom daru. Naime, u mislima je naredio gestapovcima da uđu u ćeliju. Oni su poslušno ušli ni sami ne znajući zašto to rade. Potom ih je Mesing zatvorio, a sam je izašao na ulicu i krenuo prema sovjetskoj granici.

Već tada svi su u SSSR-u znali za njega. Staljin je poslao po njega privatni avion i naredio da ga se doveze u Krim. Mesing je došao u pratnji ljudi u uniformi NKVD-a (tajne policije). Staljin je tražio od Mesinga da mu pokaže šta zna. Mesing je sutra ujutro došao bez propusnice u njegovu vikendicu i pritom uverio sve čuvare da je on Lavrentij Berija, zloglasni Staljinov šef bnezbednosti i jedan od njegovih najbližih saradnika.



"U mislima sam uveravao stražare i poslugu da sam Berija", objasnio je Mesing. A on i Staljinov bliski saradnik uopšte nisu ni sličili. Messing je imao kovrdžavu kosu, a Berija je bio ćelav. Čak nije nabavio ni Berijin zaštitni znak - monokl.

Staljin je odlučio da napravi još jednu provjeru pa mu je naredio da dobije u državnoj banci sto hiljada rubalja i to bez i jednog dokumenta. Mesing je došao do centralne banke pokazao službeniku čisti papir papira i zatražio sto hiljada. Službenik je dao novce koje je Messing potom stavio novce u aktovku i odneo Staljinu.

Još 1940. godine, kada su Hitler i Staljin potpisali sporazum o nenapadanju, prorekao je: "Sovjetski će tenkovi ući u Berlin!“. Diplomati su u to vreme imali velike muke da se izvine Nemcima.



Predskazao je i skori početak rata. I to tačno u nedelju dana.

Iako se misli kako je on bio osobni Staljinov mag navodno on to nije bio jer to Staljin nije ni želeo. Nije hteo da mu iko čita misli, pa mu društvo telepata i nije odgovaralo. Susreli su se tek nekoliko puta

Ipak, jako je uticao na Staljina a govorilo se da ga se prvi čovek SSSR -a jako bojao. Postoji legenda da je jednom Messng kradomice došao do Staljina u martu 1953. Staljin ga je pitao: "Ti proričeš budućnost a znaš li onda kad ćeš umrijeti?", upitao ga je sovjetski lider. "Poslije vas, druže Staljinu", odgovorio mu je. "Dakle, znaš kad ću umrijeti?" "Znam, jako brzo".

Staljin je u strahu širom otvorio oči. Otvorio je usta, kapci su postali teški. Staljin je pao na tepih.

Mesing je umro u 75 -oj godini, a njegova tajna je ostala nerazrešena. Govore da se u arhivima KGB-a do danas drže tajni dokumenti o Mesingu. U poslednjim godinama života jako se bojao smrti, a kad su ga vodili iz kuće na operaciju, rekao je gledajući na svoj portret: "To je bilo to. Ovamo se više nećeš vratiti!“. Tako je i bilo.

Ljudmila Svinka-Zielinski, dugogodišnja kroničarka života u SSSR-i u i osoba upoznata sa životom zagonetnog maga kazala je:

"Važno je imati na umu da je u ono vreme sve što bi takva kontroverzna ličnost poput Volfa Mesinga napisala ili učinila, bilo pod neprekidnom kontrolom cenzure. Varalica ili samohvalisavac teško da bi mogao uspeti. Štaviše, onaj ko je želeo da preživeti u takvim prilikama morao je biti autentičan do srži."

Kurir.rs/24 sata.hr

Foto: Tviter/Vikpedija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Stogodišnjica Oktobarske revolucije i teorije zavere!

Kurir

Autor: Kurir