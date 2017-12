TRAMP: Ponovo ćemo izgraditi FBI! Smrtna kazna za ubice policajaca!

Kako je rekao na akademiji za obuku FBI u Kvantiku, njihovo vođenje istrage o mejlovima Hilari Klinton je bilo sramotno i zato obećavam da ćemo ponovo izgraditi FBI.

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je napao vođstvo FBI, ali istovremeno obećao da će biti "lojalniji policiji nego iko drugi".

"Veoma je tužno kada pogledate u ta dokumenta i vidite kako su vodili istragu, to je strašno, strašno sramotno, a ima mnogo ljutih ljudi koji to vide", rekao je Tramp, prenosi AP.

Tramp je i ovom prilikom poručio prisutnim novinarima da nije bilo saradnje između njegove kampanje i Rusije tokom američkih predsedničkih izbora 2016. godine, naglasivši da objavljena dokumenta FBI ukazuju na to da je istraga Klintonove bila "nameštena".



Bela kuća je saopštila da obelodanjena dokumenta FBI ukazuju na "ekstremnu subjektivnost" rukovodstva FBI prema Trampu.

"Postoji ekstremna subjektivnost protiv predsednika među visokim zvaničnicima u FBI, koji su istraživali Hilari Klinton", rekao je zamenik sekretara za štampu Bele kuće Hogan Gidli.

U govoru pred ovogodišnjom klasom diplomaca FBI u Virdžiniji, Tramp je obećao da će podržavati policajce i osudio one koji ih napadaju.

On je pozvao na uvođenje smrtne kazne za sve osuđene za ubistvo policajca.

Tokom kampanje, Tramp je obećao da će potpisati ukaz kojim bi se tražila smrtna kazna za ubice policajaca, ali to još uvek to nije uradio. Lokalni policajci su toplo dočekali predsednika SAD i pozdravili njegove pozive na obračun s bandama i okončanje migracija.



Tramp je izazvao smeh kada se, tokom opisivanja mračne slike kriminala u SAD, naglas upitao: "Šta se, dođavola, dešava u Čikagu".



On je pohvalio akademiju FBI u bazi Kvantiko, u državi Virdžinija, a diplomcima odao priznanje, rekavši da će "najbolja obuka pomoći u spasavanju života".



Među predmetima na obuci su i obaveštajna teorija, terorizam i psihologija terorista, pravo, bihejviorističke nauke, komunikacija i forenzika.



Direktor FBI Kristofer Rej rekao je da je Tramp prvi predsednik od Ričarda Niksona koji se obratio diplomcima u Kvantiku.

