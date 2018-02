(VIDEO) O OVOM POLITIČARU PRIČA CELA ŠVEDSKA: Protivi se dolasku imigranata, a sam je došao iz Irana!

On je vrlo kritičan prema masovnoj imigraciji u ovu skandinavsku zemlju, poznatu kako po svom dobrom životnom standardu tako i po svojoj progresivnoj i multikulturalnoj politici. To ne bi bilo čudno da Bali, kao što mu i ime sugeriše, nije i sam doseljenik.



Bali je došao u Švedsku iz rodnog Irana kao trogodišnje dete političkih aktivista koji su ga poslali u Evropu iz straha za njegovu bezbednost. Tu je dobio azil i većinu detinjstva je proveo s različitim hraniteljima. Politički se angažovao već sa 16 godina, a danas je poslanik Umerene stranke koja se nalazi na desnom centru. Na njihovoj listi je prvi put izašao na izbore 2010, kao najmlađi kandidat te stranke.

Bali je postao neočekivana zvezda među švedskim desničarima. Da je njegov publicitet prešao i granice Švedske, svedoči i prilog koji je BBC snimio o njemu.

"Kad upoređujem svoje detinjstvo s mojim prijateljima, oni su užasnuti", kaže iranski Šveđanin.

"Došao sam u drugu iransku porodicu severno od Stokholma. Dolazili su kući svakog dana i govorili 'Ovo je zemlja prilika'", priseća se.

"Globalna politika uvek je bila tema za stolom u kući. Bio je to rat u Iraku, a ja sam bio pristalica toga. Postao sam tada član Umerene stranke", objašnjava Bali, kome je danas politička preokupacija ipak nešto drugačija. Švedski imigracioni sistem previše opterećuje socijalnu pomoć, obrazovanje i policiju.



"Trebalo bi da se odmaknemo od ovog krijumčarskog sistema azila koji imamo sada. Oko 85 odsto azilanata su muškarci, koji pređu Mediteran. Vlada koja sebe naziva feminističkom i koja se naziva humanitarnom supersilom zapravo poručuje ljudima: 'Svi ste dobrodošli ovamo, ali samo ako imate novca da platite krijumčara, ako ste snažan mladi muškarac ili ako ste žena udata za snažnog mladog muškarca", kaže.

O njegovoj popularnosti svedoči i broj pratilaca na Tviteru. Ima ih dvostruko više nego inih koji prate švedskog premijera.

"Društvene mreže su suština javnog mnjenja danas. Ne bih mogao biti gde jesam bez pratilaca koje imam. Stranka bi me se verovatno odavno rešila", smatra Bali.



Ipak, on u svojim objavama često koristi simbole i fraze povezane s ekstremističkom alternativnom desnicom, iako on insistira da ih koristi u šali.



Kritičari smatraju da se dodvorava ekstremnoj desnici u Švedskoj ili da je jednostavno trol.

"Ja ne jurim naslovnice, nisam provokator. Upoređivali su me s raznoraznim nacistima i nekako sam shvatio - hej, nema veze kažem li nešto na ispravan način, oni ne žele da to kažem. Dobijam ogromnu količinu negativnih reakcija, ali jednostavno me nije briga", zaključuje.

