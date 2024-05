NAKON 16 GODINA MIRA KOSOVKA ZA KURIR: Marina i Futa su mi promenili život! Pevačica otkrila istinu i o čuvenoj pesmi

Mira Kosovka je, nakon enormne popularnosti koju je stekla osamdesetih godina prošlog veka, doživela niz tragedija koje su zauvek ostavile ožiljke na njenoj duši. Nakon što je izgubila bebu u sedmom mesecu trudnoće, 1999. godine ubijena joj je majka, nakon čega odlazi u Australiju, s namerom da izgradi život daleko od svega što ju je zadesilo.

Međutim, ubrzo joj umire brat, što je pevačicu uništilo. Mira je nakon dužeg vremena ponovo progovorila o prethodnih 16 godina, kad je bila u medijskoj ilegali, kao i o čuvenoj pesmi "Ti mirno spavaj", koja je u poslednje vreme doživela veliku popularnost. Na početku razgovora nam je rekla da je dobro i da nije tačno da se povlači iz javnosti.

Teški dani

- Bože svašta. Nije zauvek. Prestala sam da radim i pevam još 2007, ali nije istina da sam rešila da se zauvek povučem. Duša neće da peva, ne mogu da pevam, ali da dođem i gostujem i dajem intervjue, mogu - kazala je ona. Mira se dvaput udavala, pa smo je pitali koji brak joj je teže pao. - Suma sumarum, sve je isto. Sad je postala fora da se svi razvode, frka, trka. Ma samo da smo živi i zdravi, biće žena i muževa. Tako sam razmišljala kad sam bila mlađa, sad me ništa ne zanima. Ja mislim da, kad ljudi potpišu taj papir, krene maler. Bitno je imati prijatelja pored sebe, papir ništa ne znači. A što se tiče mojih brakova, ni na prvo ni na drugo prezime nikako nisam mogla da se naviknem. Odem negde i, kad pročitaju moje ime i prezime, ja ne reagujem i oni ih nekoliko puta ponove. Onda ustanem i kažem: "Izvinite, skoro sam se udala", a ono prošlo pet godina - kroz smeh je kazala pevačica.

Njen hit "Ti mirno spavaj" jedna izdavačka kuća dugo nije htela da objavi, a ispostavilo se da je bio sudbonosan.

- Istina živa. To je bilo vreme rata, ludila, pojavili su se neki novi ljudi. Ja sam tri godine čekala da se objavi taj album, i onda ponovo dolazi Terzić i postroji ih sve tamo. Ja sam osoba koja je vrlo svoja i ne može me niko uceniti ili šta god da bih uspela. U ovaj posao nisam ušla da bih po svaku cenu uspela. Moje pevanje i uspeh su više velika želja Marine i Fute - kaže pevačica, otkrivajući kome je posvećena pomenuta hit pesma.

- Moj drug, sada pokojni, dobio je sina i ja sam snimila tu pesmu i razmišljala o spotu. Gledam to njegovo dete i kažem: "Ja ću da snimim spot sa njim." To dete je mene odmah obožavalo i svi su mislili da je moje, ali nije bilo. Nije istina da je ta pesma posvećena mom nerođenom sinu, on je došao kasnije. Naslutila sam sebi dete, ali nije mi se dalo. Kako onaj gore kaže, tako i bude. Sve to mora da se prihvati i da se ide dalje, nije ništa strašno, ali boli. S Marinom i Futom je bila bliska, pa se i danas čuje sa slavnim kompozitorom.

Promenili joj život

- Oni su meni bili kao familija. Daleko bilo, od te porodice je ostao samo Futa i ja sam sve to veoma teško podnela. Laća je bio u stomaku kad sam se ja povezala s njima. Odlazim ja na nagovor svoje prijateljice na neki događaj i tamo Marina sa stomakom do zuba. Upoznajem nju, a ne znam ni ko je jer nisam bila u tom svetu, i onda mi se menja život. Čujem se s Futom i dan-danas - zaključila je Mira Kosovka.

