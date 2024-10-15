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Lični stav

Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: IMATI I NEMATI

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Lični stav
Lični stav

Ponos

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Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: ČIŠĆENJE TERENA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

ŠIRA SLIKA: Medeni mesec

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Lični stav

FAMOZNO: DAN POSLE

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

STAV: Šta se desilo na izborima?

Neven Cvetićanin
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Kultura
Kultura

"Gledam svoje stare snimke i mislim: Bože, što sam bila dobra riba" Seka Sablić nikada nije dobila ulogu zavodnice, priznala da je probala i drogu

Jelisaveta Seka Sablić i Ivan Bekjarev u seriji Srećni ljudi
Rijaliti
Rijaliti

"SUD IMA PRAVO DA TRAŽI TO OD PINKA" Marija Kulić otkrila istinu o dugovanju od 10.000 evra: Ide se na popis imovine!

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Politika
Politika

ZA SPS DOLAZI VREME BITI IL' NE BITI! Po prvi put u svojoj istoriji nisu prešli cenzus! Analitičari: Da bi opstali, stranka mora da se MODERNIZUJE!

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Planeta
Planeta

ZELENSKI NEĆE U MOSKVU: Predsednik Ukrajine spreman za susret sa Putinom ali na nekom drugom mestu

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Politika
Politika

AMERIČKA AMBASADA SE OGLASILA POVODOM IZBORA U NAŠOJ ZEMLJI: Evo šta su poručili Studentskoj listi i građanima Srbije

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Sve najnovije vesti
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: Predizborna prognoza vidovitog Zorka

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Dođe i taj dan

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Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: SVEČANO ZATVARANJE

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Električna stolica

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Lični stav

FAMOZNO: VISOKA OPSESIJA

Svetislav Basara 3-2.jpg
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Lični stav

STRATEŠKI TOKOVI: Svetski i domaći polovi

Neven Cveticanin, nova sredjena.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: Doba višepartijskih opsesija

Svetislav Basara 3-2.jpg
Vesti
Politika
Politika

ZA SPS DOLAZI VREME BITI IL' NE BITI! Po prvi put u svojoj istoriji nisu prešli cenzus! Analitičari: Da bi opstali, stranka mora da se MODERNIZUJE!

foto 1.jpg
Politika
Politika

AMERIČKA AMBASADA SE OGLASILA POVODOM IZBORA U NAŠOJ ZEMLJI: Evo šta su poručili Studentskoj listi i građanima Srbije

IMG_20251203_105956.jpg
Beograd
Beograd

Kineski kulturni centar organizuje: Festival hrane u novoj Kineskoj četvrti u Beogradu

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Srbija
Srbija

ŠLEPER SA HLADNJAČOM SE PREVRNUO IZMEĐU ČAČKA I KRALJEVA Dramatična akcija izvlačenja i dalje traje, put zatvoren za saobraćaj (FOTO)

saobraćajna nezgoda Babsko polje
Vic dana
Bio sam mrak za devojke.
Svakoj je svanulo kad sam otišao!
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Lični stav

FAMOZNO: VAKUUM I INERCIJA

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Lični stav
Lični stav

Propali džihad postaje genocid, a uspješni?

Goran Šarić ,Lični stav
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: OPSESIVNA AUTODESTRUKCIJA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: MALI CRNI SLONOVI

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: DANI JEDNOPARTIJSKIH OPSESIJA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Status Kosova po tzv. Studentskoj listi

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Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: DRUGI DAN OPSESIJE

Svetislav Basara 3-2.jpg
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Lični stav

ŠIRA SLIKA: Autentično ništa

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Lični stav
Lični stav

ARHITEKTURA PORAZA: GDE VAM CURI ŽIVOT DOK ČEKATE SREĆU

Nemanja Antić
Lični stav
Lični stav

Šta je fiskalna politika?

Nemanja Antić
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Lični stav

Čemu služe banke?

Nemanja Antić
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: DANI OPSESIJE

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: Politička psihologija opsesije

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Žena u politici nije legitimna meta

Milan Antonijevic 3-2.jpg
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FAMOZNO: BEBE I PARE

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Džarede, na Balkanu ti ne ide

Bosko Jaksic 3-2.jpg
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Lični stav

AFERA „ZLATNI REZ“ 2

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: AF­E­RA „ZL­A­T­NI REZ“

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Debatovanje

DJUKA01.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: KO BOLJE NE DA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Evo rezultata izbora

Piper.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: I PETI I ŠESTI

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

STRATEŠKI TOKOVI: Multipolarni svet?

Neven Cveticanin, nova sredjena.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: NI PETI NI ŠESTI

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
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Irak posle Amerike

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Lični stav

Izbori

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Vučićev spoljnopolitički legat

Dr Rajko Petrović
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FAMOZNO: KURTO(N)AZIJA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: Kolektivni nervni slom

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Provokacijama do nasilja

DJUKA01.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: MEMORANDUM I TERITORIJA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

ŠIRA SLIKA: Četiri godine, godine duge

Piper.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: DANAS NAM JE DIVAN DAN...

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

STRATEŠKI TOKOVI: Središte svetske diplomatije?

Neven Cveticanin, nova sredjena.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: PREDTERMINALNA FAZA

Svetislav Basara 3-2.jpg
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Lični stav

Opasni vetrovi duvaju Nemačkom

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Lični stav

Zašto će reputacija postati nova valuta

Nemanja Antić
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: SNAGA FAMOZNOG

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Lični stav
Lični stav

Karpatska osmorka: Prilika koju Srbija ne sme da propusti

Vuk Velebit 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: KNJIGA O MILU I MILUTINU

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Ne otkrivaj da si kamen za kupus

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Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: PAJTIĆ RAZDORA

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

Milo, Picula, Spajić, Kurti... pobeđuju

DJUKA01.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: DVESTOGODIŠNJI GRAĐANSKI RAT

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

ŠIRA SLIKA: Izvinite, blokaderi

Piper.jpg
Lični stav
Lični stav

FAMOZNO: OČUH SVIH STVARI

Svetislav Basara 3-2.jpg
Lični stav
Lični stav

STRATEŠKI TOKOVI: Tehnokrateumesto buldožera

Neven Cveticanin, nova sredjena.jpg
Zabava
Kultura
Kultura

"Gledam svoje stare snimke i mislim: Bože, što sam bila dobra riba" Seka Sablić nikada nije dobila ulogu zavodnice, priznala da je probala i drogu

Jelisaveta Seka Sablić i Ivan Bekjarev u seriji Srećni ljudi
Pop kultura
Pop kultura

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Bu­di­te opre­zni u od­no­si­ma s lju­di­ma. Ne­mo­j­te ih stro­go osu­đi­va­ti ni­ti pre­te­ra­no hva­li­ti. Ne bu­di­te ba­ha­ti ni­ti ek­scen­tri­č...

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Ne­mo­j­te pre­vi­še ri­zi­ko­va­ti. Izbe­ga­va­j­te isku­še­nje u ve­zi s mo­ći i zlou­po­tre­bom po­lo­ža­ja. Ne­mo­j­te se­be i dru­ge da ob­ma­nju...

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Bu­di­te sve­sni svo­jih mo­gu­ć­nos­ti i ma­na. No­ve po­slo­ve na­j­bo­lje je po­kre­ta­ti s ro­đa­ci­ma i po­zna­ni­ci­ma. Dos­ta će se no­v­ca obr...

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Ne­mo­j­te preu­zi­ma­ti na se­be pre­ve­li­ku od­go­vor­nost i pre­ve­li­ki te­ret. Zna­te da se sna­đe­te i da pos­ti­g­ne­te odli­č­ne re­zu­l­ta­t...

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Ima­j­te vi­še ra­zu­me­va­nja za ne­lo­gi­č­nos­ti i neo­bja­šnji­ve po­ja­ve. Me­nja­j­te svo­je kru­te sta­vo­ve i po­gle­de na ži­vot. Ne op­te­re...

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