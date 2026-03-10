Slušaj vest

Na marginama 70. zasedanja Komisije Ujedinjenih nacija o statusu žena koje je počelo u Njujorku, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević učestvovala je danas na panel diskusiji posvećenoj „Međugeneracijskoj solidarnosti kao ključnom elementu za osnaživanje žena u društvu".



Ona je istakla da međugeneracijska solidarnost nije samo moralni imperativ utemeljen u tradiciji, već i fundamentalni stub stabilnosti i održivosti modernog društva.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

- U kontekstu demografskih izazova sa kojima se suočavaju zemlje širom sveta, pitanje saradnje između generacija postaje strateški prioritet za vlade i ključni faktor društvene kohezije. Srbija veruje da održivi razvoj mora da zadovolji potrebe svih generacija. Da bismo ojačali međugeneracijske veze i saradnju, delujemo na tri ključna fronta: Aktivno starenje, demografski razvoj i podrška porodici, ali i premošćavanje generacijskog jaza - navela je Žarić Kovačević, dodajući da važeća Strategija za aktivno i zdravo starenje osigurava da starije žene budu prepoznate kao aktivne učesnice u javnom životu.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Za novu Strategiju demografskog razvoja, rekla je, da očekuje da se fokusira na stvaranje podsticajnog okruženja za porodice. Kako je navela, ulaganjem u inovativne porodične politike, promovisanjem jednake podele odgovornosti i rada, kao i uspostavljanjem ravnoteže rada i roditeljstva, država teži da smanji nejednakosti i uvede fer odnose u svim sferama društva.

- Srbija ostaje posvećena negovanju okruženja u kojem svaka žena i devojčica, bez obzira na godine, ima priliku da vodi, doprinosi i živi bez nasilja. Solidarnost među generacijama je osnov naše civilizacije, ali i ekonomske snage. Samo kroz međusobno poštovanje i razmenu resursa i znanja u kojima mladi pružaju energiju i inovacije, a stariji stabilnost i mudrost, možemo da osiguramo prosperitetnu budućnost za buduće generacije - zaključila je ministarka.

Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

Današnji događaj organizovalo je Ministarstvo za kulturu i inovacije Mađarske u saradnji sa njihovom Stalnom misijom pri UN, a među glavnim govornicima, osim ministarke Žarić Kovačević, bili su i ministarka za porodicu i socijalne usluge Turske Mahinur Ozdemir Goktaš, kao i pomoćnik mađarskog ministra za kulturu i inovacije koji je zadužen za porodicu i demografiju dr Atila Beneda.

Prethodno tokom dana, ministarka Žarić Kovačević sastala se sa zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Republike Severne Makedonije Zoranom Dimitrovskim.

Tom prilikom istaknuto je da Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Severnom Makedonijom, koji se zasnivaju na principima uzajamnog poštovanja, dobrosusedstva i konstruktivne regionalne saradnje. Naglašeno je da geografska bliskost, istorijske veze i komplementarni ekonomski interesi čine ove odnose važnim stubom regionalne stabilnosti i dugoročnog razvoja, kao i da postoji zajednički interes za unapređenje evropske perspektive Zapadnog Balkana.