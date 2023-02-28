KategorijeOstalo
SRBI NA KIM

srbi na kim
"KRŠE SVE PROPISE" Igor Simić: Režim u Prištini pokušava da namesti da Rašić predstavlja Srbe u parlamentu

sastanak
PETKOVIĆ SA SORENSENOM: Kurti sistematski sprovodi institucionalni i fizički teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji

Situacija na KiM
SRPSKA LISTA GLASALA PROTIV BAŠE ZBOG NJEGOVOG ANTISRPSKOG STAVA: Novi predsednik tzv. Parlamenta u Prištini nije dobio glasove Srba

REAKCIJA
PETKOVIĆ O OTVARANJU MOSTA NA IBRU: Gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU

konačno
IZ 58. POKUŠAJA: Izabran predsednik skupštine u Prištini nakon više od četiri meseca

KOSOVO I METOHIJA
KURTI USPEO U SVOJOJ NAMERI: Otvoren novi most na Ibru protiv kog su Srbi pisali peticiju

Društvo
Venčanje Stane i Maksima uskratio ustaški nož, na koji ih zla sudbina navede! Trifko: Boleo ga je zub, pa vratio kući! Nju ni suze brata nisu mogle da zaustave

Ludi svet
Najaljkavija žena ne voli da se tušira i pere zube: Rekla je zbogom čistoći, a ovako krije smrad "Higijena mi je na poslednjem mestu"

Društvo
Renoviran najstariji vrtić u Sremskoj Mitrovici - Mališani će od 1. septembra uživati u novom ambijentu

Politika
POKAZALI DA IH NE ZANIMA KAKO ŽIVI OBIČAN ČOVEK: Blokaderi protiv Vučićevih mera jer ih je on predložio

Planeta
NESTVARNO! PEŠČANA OLUJA PROGUTALA CEO GRAD! Apokaliptične scene, zid prašine blokirao ceo Feniks (VIDEO/FOTO)

pokušaj da se zatre i se…
U LEPOSAVIĆU I SOČANICI PREKREČENI MURALI STRADALIM SRPSKIM MLADIĆIMA: Hoće da ubiju i sećanje na Đorđa i Jovana (VIDEO)

provokacija na severu ko…
KANCELARIJA ZA KIM: Krečenjem murala Kurti pokazuje svu mržnju i opsesiju svoje antisrpske politike

direktor kancelarije za …
PETKOVIĆ: Tolika opsesija Vučićem i Srbijom je neverovatna, postoji li izjava Vjose Osmani koja ne počinje napadom na Beograd?

Politika
KOSOVSKA MITROVICA PROTIV BLOKADA! Ceo grad okićen trobojkama, narod jasno poručio - Želimo mirnu i stabilnu Srbiju (FOTO)

SRBI NA KIM
USVOJENA ŽALBA SRPSKE LISTE: Komisija za žalbe i prigovore na izbore presudila u njenu korist, poništena odluka o odbijanju da se overe njeni kandidati

SRBI NA KIM
"PO TOM MURALU JE SEVERNA MITROVICA BILA PREPOZNATLJIVA" Simić: Kurti nastavlja sa antisrpskom politikom

neosnovane optužbe
SRPSKA LISTA O HAPŠENJU LJ.M. IZ ZVEČANA: Još jedan u nizu politički motivisanih progona srpskog naroda na KiM

