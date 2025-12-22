Omladinski karate klub „Kosovska Mitrovica“ postigao je zapažen rezultat na karate turniru „Trofej Kraljeva“ održanom u Kraljevu.
SRBI NA KIM
PUNE RUKE MEDALJA: Tri zlata i bronza za male šampione iz Kosovske Mitrovice na turniru u Kraljevu
Klub je nastupio sa sedam takmičara u disciplini borbe i osvojio tri zlatne i jednu bronzanu medalju.
Zlatne medalje osvojili su Andrea Jakšić (pionirka do 40kg), Uroš Timotijević (kadet do 57kg) i ekipa kadetkinja u sastavu Sara Lekić, Milica Vlašković i Maša Bogosavljević.
Bronzanu medalju osvojila je kadetkinja Maša Bogosavljević.
Na turniru je učestvovalo 400 takmičara iz 40 klubova, navodi se u saopštenju kluba.
Kurir.rs/Kosovo online
