Klub je nastupio sa sedam takmičara u disciplini borbe i osvojio tri zlatne i jednu bronzanu medalju.

Zlatne medalje osvojili su Andrea Jakšić (pionirka do 40kg), Uroš Timotijević (kadet do 57kg) i ekipa kadetkinja u sastavu Sara Lekić, Milica Vlašković i Maša Bogosavljević.

Bronzanu medalju osvojila je kadetkinja Maša Bogosavljević.

Na turniru je učestvovalo 400 takmičara iz 40 klubova, navodi se u saopštenju kluba.

Kurir.rs/Kosovo online

