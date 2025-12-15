Slušaj vest

Iguman manastira Svetih Arhangela Mihailo u besedi je kazao da je sveti car Uroš svojim životom pokazao veru i ono što mu je bilo najvažnije - crkve i manastiri.

„On je car koji je prevazišao raskol, anatemu koju je bacio nikejski patrijarh u to doba na cara Dušana, jer je podigao srpsku crkvu na nivo patrijaršije. Car Uroš je dajući milostinje i pomažući, ukrašavajući crkve i manastire ugodio Gospodu i postradao mučenički. Njegove mošti su nepaljene i dan danas proslavljaju Boga iako su prošli vekovi. Tako i danas i u vekove, na ovom mestu koje je strašno za mnoge ljude, na mestu u kome se nalazi u dvorištu, i u ovom gradu, ali blagodeti i ljubavlju božijom, ovo jeste svetinja, mesto slave i hrama u kome smo se okupili da proslavimo njegovog ktitora, zaštitnika kome je hram posvećen“, istakao je iguman Mihailo.

Predrag Mitić, rodom iz Tankosića, sela pored Uroševca, kazao je da je ponosan što je njemu pripala čast da bude domaćin slave sledeće godine.

„Meni je ove godine pripala čast i Bog me udostojio da uzmem kolač u Crkvi Svetog cara Uroša. Drago mi je zbog toga, lepo je što smo se okupili oko naše svete crkve, što je crkva puna. Nadam se da će dogodine biti veća poseta i veći broj ljudi“, rekao je Mitić.

Zorana Praštalo iz Prijedora rekla je da je prvi put u hramu u Uroševcu i da će poneti predivne utiske.

Foto: Kosovo online printscreen

„Prvi put sam ovde u ovom mestu, došli smo ispred udruženja 'Velikodušnost' da prevashodno proslavimo ovu današnju slavu i naravno posetimo našu braću i sestre ovde na Kosovu i Metohiji. Utisci iz Uroševca su predivni, rekli su mi da će biti hladno, da se spremim, međutim ja ovde osećam jednu veliku toplinu, osećam sabornost, osećam tu ljubav i slogu između ljudi, drago mi je da je hram bio ispunjen i da ćemo posle da se malo družimo na slavskom posluženju“, kazala je Praštalo.

Slađana Milićević iz Beograda ističe da joj je uvek drago kada ovde dolazi, a posebno je raduje činjenica što je uvek prisutan sve veći broj vernika.

„Mi sa udruženjem 'Eleusa' dolazimo peti, šesti put... Drugi put sam na slavi, bili smo i za Lazarevu subotu ovde i svaki put nam je drago da se vratimo. Sve veći i veći broj ljudi dolazi što je stvarno ispunjenje sna svih nas. Inače dolazimo na KiM već godinama sa udruženjem 'Svi za Kosmet' i vidimo da se svake godine sve veći i veći broj ljudi pojavljuje u svetinjama i to nam je drago svima“, rekla je Milićević.