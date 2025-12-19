Slušaj vest

Srpska lista (SL) objavila je danas prvi predizborni spot za predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 28. decembra.

U spotu Srbi od Leposavića, preko Kosovske Mitrovice, Gračanice, Zubinog Potoka, Kosovskog Pomoravlja zajedno sa čelnicima Srpske liste i kandidatima za poslanike poručuju da na ovim izborima srpski narod bira mir, opstanak, stabilnost, bolje sutra, jedinstvo i budućnost.

- Zato jedino Srpska lista pod brojem 127 - navedeno je u objavi te stranke na Instagramu.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija u Prištini održavaju se 28. decembra pošto posle izbora 9. februara nije formirana vlada.

