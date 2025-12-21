Slušaj vest

U selu Ratkovac u opštini Orahovac danas je u ranim jutarnjim satima izbio požar u Centru porodične medicine, pri čemu je potpuno izgorelo ambulantno vozilo, a policija traga za jednim osumnjičenim, prenosi Front onlajn.

Portparol policije za region Đakovice Šeremet Elezaj rekao je da je požar pričinio štetu i na objektu Centra porodične medicine, ali da nema povređenih.

"Prijavljen je incident sa požarom u selu Ratkovac. Policijske jedinice i vatrogasci odmah su izašli na lice mesta, gde je požar zahvatio i zapalio vozilo hitne pomoći u Centru porodične medicine. Kao posledica požara pričinjena je šteta i na objektu Centra. Požar je lokalizovan i nije bilo posledica po ljude. U konsultaciji sa državnim tužiocem, slučaj je okvalifikovan kao ‘podmetanje požara’. U vezi sa slučajem, u potrazi smo za jednim osumnjičenim i preduzimaju se neophodne istražne radnje radi potpunog rasvetljavanja okolnosti događaja", rekao je Elezaj.

Kurir.rs/Kosovo Online

