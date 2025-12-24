Slušaj vest

Kancelarija za KiM je saopštila da je Ministarstvo zdravlja Srbije danas objavilo konkurs za 300 novih radnih mesta u srpskim zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova.

Istovremeno, kako su naveli, u toku je konkurs za 50 novih radnih mesta u zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova koji je pokrenut 22. decembra 2025.

„Na ovaj način biće otvoreno novih 350 radnih mesta u srpskom zdravstvenom sistemu na prostoru Kosova i Metohije što život znači za ostanak i opstanak našeg naroda na ovim prostorima“, naveli su iz Kancelarije za KiM.

Kako su naveli, novim zapošljavanjem dodatno će se unaprediti nivo zdravstvene zaštite u srpskim sredinama na Kosovu, što pokazuje jasnu brigu države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića o svom narodu na Kosovu.

„U drugoj polovini januara biće primljeno 700 medicinskog i nemedicinskog osoblja po ranije sprovedenom konkursu, što je sa ovim poslednjim povećanjem broja radnih mesta, ogromna pomoć države Srbije i Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom srpskim zdravstvenim ustanovama na KiM“, naveli su dalje.

Kako su naveli, prepoznajući potrebu za dodatnim zapošljavanjem i osavremenjavanjem zdravstvene zaštite na prostoru Kosova, kao i jačanja srpskih zdravstvenih institucija, za poslednje tri godine već je zaposleno više od 1.500 ljudi u zdravstvu na Kosovu.