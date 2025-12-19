Slušaj vest

Srpska lista je danas saopštila da su građanima prilikom dodele subvencija Ministarstva za zajednice i povratak, na čijem je čelu Nenad Rašić, podeljeni i glasački listići, što, kako navode, predstavlja dokaz zloupotrebe institucija za kupovinu glasova na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima.

„Pregledom sajta Ministarstva za zajednice i povratak možete pronaći vest o dodeli individualnih subvencija od strane ovog Ministarstva, a na slikama se jasno vidi da je uz uručenje ugovora, građanima deljen i izborni materijal u vidu glasačkih listića, dok je sve obavljeno u zvaničnim prostorijama ovog Ministarstva od strane gospodina Igora Rašića, brata Nenada Rašića. Naime, pažljivim pregledom fotografija možete videti da je uz ugovor o subvenciji građanima dodeljen i primerak glasačkog listića što predstavlja dokaz zloupotrebe institucija za kupovinu glasova na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima što je protivno zakonima“, ističe Srpska lista u saopštenju, uz koje je na Insagramu objavila i video snimak sa dodele subvencija.

Dodaju da je vest objavljena pre četiri dana na sajtu Ministarstva za zajednice i povratak, što znači da je propagandni materijal deljen unutar institucije i pre zvaničnog početka kampanje.

Zato pozivaju nadležne organe na hitno reaguju i odgovorne procesuiraju u skladu sa zakonom.

Podsećaju i da član 4. Zakona o opštim izborima kaže da je strogo zabranjeno korišćenje javnih kancelarija, resursa ili osoblja bilo koje institucije na centralnom ili lokalnom nivou u cilju podrške političkom subjektu na izborima, dok u članu 36. stoji da „lice koje vrši javnu funkciju, izabrano ili imenovano, ne može koristiti tu funkciju ili bilo koju njenu u svrhu pridobijanja glasova“.

„Nijedan od resursa bilo koje institucije javne uprave, bilo na centralnom ili lokalnom nivou, ili bilo kog preduzeća u vlasništvu ili pod kontrolom centralnih ili lokalnih vlasti, ne može se koristiti ili staviti u podršku bilo kom političkom subjektu na izborima. Nijedan politički subjekat tokom perioda izborne kampanje ne podstiče ili nema koristi od javnog službenika time što će koristiti njegov javni položaj za vođenje kampanje političkog subjekta. Izuzev slučajeva predviđenih zakonom, izvori ili resursi javnih institucija ili organa na centralnom ili lokalnom nivou, ili bilo koje druge vrste javnih institucija, ne mogu se koristiti ili stavljati u podršku političkim subjektima na izborima“, citira Srpska lista Zakon o opštim izborima.

