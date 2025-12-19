Slušaj vest

Srpska lista je danas saopštila da su građanima prilikom dodele subvencija Ministarstva za zajednice i povratak, na čijem je čelu Nenad Rašić, podeljeni i glasački listići, što, kako navode, predstavlja dokaz zloupotrebe institucija za kupovinu glasova na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima.

„Pregledom sajta Ministarstva za zajednice i povratak možete pronaći vest o dodeli individualnih subvencija od strane ovog Ministarstva, a na slikama se jasno vidi da je uz uručenje ugovora, građanima deljen i izborni materijal u vidu glasačkih listića, dok je sve obavljeno u zvaničnim prostorijama ovog Ministarstva od strane gospodina Igora Rašića, brata Nenada Rašića. Naime, pažljivim pregledom fotografija možete videti da je uz ugovor o subvenciji građanima dodeljen i primerak glasačkog listića što predstavlja dokaz zloupotrebe institucija za kupovinu glasova na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima što je protivno zakonima“, ističe Srpska lista u saopštenju, uz koje je na Insagramu objavila i video snimak sa dodele subvencija.

Dodaju da je vest objavljena pre četiri dana na sajtu Ministarstva za zajednice i povratak, što znači da je propagandni materijal deljen unutar institucije i pre zvaničnog početka kampanje.

Zato pozivaju nadležne organe na hitno reaguju i odgovorne procesuiraju u skladu sa zakonom.

Podsećaju i da član 4. Zakona o opštim izborima kaže da je strogo zabranjeno korišćenje javnih kancelarija, resursa ili osoblja bilo koje institucije na centralnom ili lokalnom nivou u cilju podrške političkom subjektu na izborima, dok u članu 36. stoji da „lice koje vrši javnu funkciju, izabrano ili imenovano, ne može koristiti tu funkciju ili bilo koju njenu u svrhu pridobijanja glasova“.