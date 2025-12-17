Slušaj vest

Šest osoba od kojih je petoro maloletno uhapšeno je u Obiliću zbog sumnje da je oštetilo pravoslavno groblje u Plemetini. Njih su policiji prijavili žitelji ovog srpskog mesta.

Reporter Kurir televizije, Darko Mirković govorio je o motivu ovog gnusnog zločina:

- Motiv očigledno imaju i znaju samo oni, tačnije upravo ovi maloletnici koji su najvećim delom i oskrnavili dva nagrobna spomenika porodice Jakovljevića, oni su prijavili taj slučaj, tako da eto kažemo, čini bi se da je možda malo efektivnije u ovom slučaju reagovala kosovska policija, ali to je još jedan vid uznemirenja za meštane ovog sela, negde oko 800 Srba u ovom trenutku živi u selu Plemetina kod Obilića - kaže Mirković.

Foto: Kancelarija Za Kim

Povezanost nasilja i izbora

Građani Kosova ponovo će na glasanje – iako je od prethodnih izbora prošlo samo deset meseci. Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 28. decembar, nakon što Vlada Kosova nije formirana u dva navrata:

- Taj talas nasilja se nekako povećava i pojačava kako dolazi i izborna kampanja pred predstojeće parlamentarne izbore. Imali smo situaciju da je u selu Ugljare obljačkana kuća, ne zna se još kako će reagovati policija, ali kažem, sve je to dodatni pritisak pred predstojeće izbore. Srpska lista danas zvanično u 12h, u severnom delu Kosovske Mitrovice, u sportskoj hali, počeće svoju kampanju i to će biti prilično interesantno, jer je bivša lokalna vlast, koju je vodio Erdin Atić, upravo zaplenila sportsku halu, promenila stolice, skinula sva obeležja, slike Novaka Đokovića - kaže Mirković i dodaje:

Darko Mirković Foto: Kurir Televizija

- Ja imam neke nezvanične informacije da je čak sinoć i kasno bilo prisustvo Kosovske policije ispred sportske hale u severnom delu Mitrovice i da nisu pokušali da spreče skup, ali svakako su hteli da naznače da su oni tu. Na drugoj strani i pokret Samoopredeljenje kreće u svoju kampanju danas, opet u severnom delu Kosovske Mitrovice. Aljbin Kurti je i tehnički premijer koji ćče otvoriti pešački most. Čeka nas jedan prilično buran dan.

SKRNAVLJENJE SRPSKIH GROBOVA NA KOSOVU SE NASTAVLJA! Pred izbore nastao pakao: Opljačkane kuće, zaplenjena hala a tzv. kosovska policija ne reaguje! Izvor: Kurir televizija

