Zamenik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić izjavio je da je veoma važno da interno raseljeni sa Kosova i Metohije glasaju na parlamentarnim izborima u južnoj srpskoj pokrajini koji se održavaju u nedelju, 28. decembra i istakao da bi oni korišćenjem svog biračkog prava pomogli da se institucionalno zaštite nacionalni interesi i srpske nacionalne vrednosti na prostoru KiM.

On je za RTS rekao da na prostoru uže Srbije ima 200.000 do 250.000 interno raseljenih sa KiM i da deo njih ima dokumenta koja izdaju Privremene institucije samouprave u Prištini.

"Pitanje Kosova i Metohije je naše najvažnije nacionalno pitanje, a jedina legitimna politička struktura i snaga srpskog naroda na KiM je Srpska lista i svaki glas koji bi bio usmeren eventualno protiv Srpske liste, išao bi direktno Aljbinu Kurtiju na ruku. Jer predstavnici Srpske liste jesu upravo ljudi koji su zagledani u Beograd, koji imaju jednog predsednika, Aleksandra Vučića, i jedan glavni grad, a to je Beograd. Zato je važno da interno raseljeni u što većem broju izađu na izbore, jer na taj način institucionalno branimo i individualna i kolektivna prava", istakao je on.

Kada je reč o dokumentima neophodnim za glasanje rekao je da potrebno da ljudi imaju lični dokument koji izdaju privremene institucije samouprave u Prištini, da on bude važeći i da su upisani u birački spisak.

"Dovoljno je da kontaktiraju broj telefona 0800-000506 i tu će dobiti sve neophodne informacije", pojasnio je on.

Na pitanje da li su obezbeđeni tehnički i logistički uslovi da interno raseljeni Srbi nesmetano ostvare svoje biračko pravo rekao je da je bezbednosno politička situacija na Kosovu i Metohiji uvek izazovna ali da su prethodna dva izborna ciklusa sprovedena kako treba.

Teror se sprovodi četiri godine

Naglasio je da očekuje da Srbi masovno izađu na izbore, interno raseljeni takođe i da podrže sunarodnike na Kosovu i Metohiji, kako se ne bi ponovio scenario iz februara.

Tada je, kako je rekao, Aljbin Kurti krađom glasova uspeo da dovede do toga da ukrade Srpskoj listi jedan mandat i da ubaci u parlament privremenih institucija samouprave u Prištini tzv. Kurtijeve Srbe, odnosno one za koje je pokazano i da su kupovali glasove, da su se služili manipulativnim radnjama kako bi naštetili srpskim nacionalnim interesima i vrednostima na Kosovo i Metohiju.

Istakao je da je izlazak Srba na vanredne parlamentarne izbore 28. decembra posebno važan da bi se zaustavio institucionalni pritisak i teror nad srpskim narodom koji se sprovodi gotovo četiri godine.

"Izlazak je važan da bismo zaštitili naše srpske opštine na jugu, da bismo nastavili da radimo i gradimo u srpskim opštinama koje smo osvojili na lokalnim izborima sada u oktobru na severu Kosova i Metohije i da bismo zadržali onaj mehanizam duplog ključa kako bismo sprečili u budućnosti da se kroz parlament privremenih institucija samouprave u Prištini sprovode i donose određene antisrpske odluke pod patronatom Aljbina Kurtija", naglasio je on.

Naveo je da moramo da imamo jedinstven srpski nacionalni korpus, da Srpska lista ima svih 10 mesta u parlamentu jer kada postoji srspki faktor ne mogu da se donose bilo kakve odluke.