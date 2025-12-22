Slušaj vest

Specijalno tužilaštvo obustavilo je istragu protiv Dušana Milanovića iz Leposavića, vlasnika preduzeća VIM info u kosovskom sistemu, koje je osnivač portala Kosovo onlajn, zbog nedostatka osnovane sumnje da je izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret, potvrdio je njegov advokat Dejan Vasić.

- Konačno, na kraju ove godine, jedna lepa vest. Specijalno tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dušana Milanovića zbog nedostatka osnovane sumnje da je izvršio krivična dela koja su mu od samog starta bila stavljena na teret - rekao je Vasić.

On je podsetio da su se Milanoviću na teret stavljala teška krivična dela.

- Radilo se o napadu na ustavni poredak i terorizmu. Tužilac je potvrdio ono što smo i Dušan i ja potencirali od početka - da nije bilo nikakvih dokaza da je on umešan u događaje u vezi sa kanalom Ibar-Lepenac - naveo je Vasić.

Prema njegovim rečima, donošenjem ovakvog rešenja, Milanović je u potpunosti oslobođen svake sumnje.

- Nakon ovog rešenja, on je slobodan čovek i više ni on ni njegova porodica ne moraju da brinu o bilo čemu što je vezano za tu istragu - istakao je Vasić.

Kako je dodao, istraga o događajima na kanalu Ibar-Lepenac je, s druge strane, dovela do optuženja trojice lica za direktno učešće u događajima.

- Siguran sam da će moje kolege, koje ih brane pred sudom, uspeti da dokažu i njihovu nevinost - zaključio je Vasić.

Milanović je priveden 30. novembra prošle godine, nakon čega mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 časova, pod sumnjom da je navodno izvršio krivično delo „terorizam“.

Pušten je iz pritvora 2. decembra 2024.