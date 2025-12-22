Slušaj vest

Sudsko veće Osnovnog suda u Prištini najavilo je da će u petak 26. decembra u 10 časova izreći prvostepenu presudu u procesu protiv Slađana Trajkovića, bivšeg policajca u Kosovskoj Mitrovici, kome se sudi duže od godinu dana za navodno počinjene ratne zločine nad albanskim civilima na području opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine.

Pre zakazivanja datuma za izricanje presude, sudsko veće je saslušalo završne reči odbrane i optuženog Slađana Trajkovića. Nakon završne reči, Trajkovićevi branioci, advokati Bogdan Lazić i Živojin Jokanović izjavili su da očekuju oslobađajuću presudu na osnovu svih izvedenih dokaza i činjenica.

Lazić ističe da se nadaju da su članovi veća nepristrasni i da će doneti pravičnu odluku. Jokanović očekuje da će se presuda zasnivati na istini, koja je, kaže, samo jedna.

„Sud je dužan da sa određenom pažnjom proceni sve dokaze. Da bi utvrdio materijalnu istinu, odnosno istinu, nužno je da sa punom pažnjom stekne uverenje Sudsko veće da su činjenice koje su iznete tačne. A tu tačnost treba da izvedu na bazi logike, nauke, psihologije, iskustva i stručnosti. Ta istina mora biti tako lepo obrazložena da sutra, bilo ko drugi, ko ocenjuje tu istinu, da li sud ili neki drugi organ, stekne isto uverenje“, naveo je Jokanović.

Slađan Trajković uhapšen je 15. decembra 2022. godine u Kosovskoj Mitrovici i od tada se nalazi u pritvoru. Bio je pripadnik kosovske policije, a službu je napustio 5. novembra 2022. godine, kada su svi Srbi sa severa KiM napustili institucije pod patronatom vlade u Prištini.

Pre prijema u policiju, prošao je sve bezbednosne provere, kako prištinskih tako i međunarodnih institucija.

Specijalno tužilaštvo u Prištini je protiv Trajkovića u julu 2023. godine podiglo optužnicu za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Vučitrn u periodu od 1998. do 1999. godine.