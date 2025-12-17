Slušaj vest

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da su parlamentarni izbori na KiM 28. decembra izuzetno važni, istorijski i pozvao sve da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu.

Elek je, na mitingu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici, kojim je ta stranka počela predizbornu kampanju za vanredne parlamentarne Srbije na KiM 28. decembra, istakao da su ti izbori referedum gde su na jednoj strani Kurti i njegovi poslušnici, a na drugoj strani je Srpska lista, jedina srpska partija koja zastupa interese srpskog naroda i ne želi da se odrekne države Srbije, svoga predsednika i svoga naroda.

- Ovo su izbori između sigurnosti i neizvesnosti, između jedinstva i podele. Zadatak 28. decembra je lak - da u što većem broju izađemo na izbore, zaokružimo 127 i Srpsku listu i 10 poslanika koji će zastupati interese srpskog naroda - rekao je Elek.

Naglasio je da je cilj da se pokaže jedinstvo, sloga i snaga srpskog naroda.

- Idemo da pobedimo još ubedljivije i snažnije, da osvojimo svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu - naveo je Elek i pozvao sve da 28. decembra izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu pod brojem 127.

Elek je rekao da su na proteklim lokalnim izborima oslobođene opštine na severu i pokazano svima da Srbi kada su složni nikada ne mogu biti pobeđeni.

Istakao je da vlast u Prištini mora da zna da se srpski narod ne briše nikakvim dekretom, da se srpski narod ne pokorava, ne deli, ne zastrašuje i ne kupuje.

- Srpski narod se u ovako teškim vremenima ujedinjuje i pobediće na čelu sa Srpskom listom - dodao je predsednik Srpske liste.

Naglasio je da Srbi ostaju na KiM iz ljubavi prema Srbiji, svojoj jedinoj domovini.

Simić: Birajte srpske predstavnike, a ne Kurtijeve polsušnike

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je na mitingu da srpski narod na KiM ne sme da se preda, već da mora zada završni udarac režimu Aljbina Kurtija i pokaže mu da ga se ne plaši i da ćemo da pobediti.

- Na ovim izborima majka Srbija je pod brojem 127 i izbor je lak - ili oni koji služe Kurtiju ili oni koji služe vama i državi Srbiji - istakao je Simić.

Igor Simić Foto: Kosovo online printscreen

On je pozvao Srbe da 28. decembra biraju sebi srpske predstavnike, Srpsku listu, a ne Kurtijeve poslušnike.

Miting u prepunoj Hali sportova počeo je izvođenjem himne Srbije, uz mnoštvo srpskih zastava.

Srpska lista na izbore 28. decembra izlazi pod rednim brojem 127, sa 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, lekari i dekani.