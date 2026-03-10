Slušaj vest

Iako je sve prisutniji trend da mladi iz srpskih sela odlaze, u selu Kusadak nadomak Smederevske Palanke potpuno drugačija priča. U ovom mestu vredni domaćini ne napuštaju dedovinu, tu rade i formiraju porodice pa tako Kusadak na najbolji način pokazuje kako se Srbija bori protiv bele kuge.

U selu živi čak nekoliko stotina mališana, a samo u dve godine rodilo se oko 300 dece. Država je ovim meštanima umela da se oduži, asfaltirana je ključna deonica, Karađorđeva ulica, koja nije mnogo dugačka ali je od ogromnog značaja za njihovo svakodnevno funkcionisanje.

- Pod našim krovom je sedam članova i u selu ima dosta porodica sa troje i više dece. Veliki problem bio nam je taj put. Sav u rupama, prašina i blato. Deca nisu mogla normalno ni bicikl da provozaju. Sada je potpuno druga priča, konačno smo dobili naš prozor u svet i našu Knez Mihailovu. Možda to nekome nije puno, ali nama je ovo spas. Selo je prelepo, lepo se živi ali loš put nam je mnogo otežavao - kazao je za RINU meštanin Bojan Nešić.

Foto: RINA

Meštane sela Kusadak obišao je i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, koji je istakao značaj ovakvih mesta koja su stub za razvoj čitave Srbije.

- U dve godine 2024. i 2025. godine se u selu Kusadak rodilo oko 300 dece. To je zaista podatak koji vas jednostavno obavezuje da budete posvećeni ovom selu i da date sve od sebe da im obezbedite najbolje moguće uslove. I što se tiče puta, ali i vrtića i osnovne škole u koju idu mališani. Juče je završena jedna od najfrekventnijih ulica, Karađorđeva, koja je asfaltirana. Nastavićemo i dalje u narednom periodu da se stavlja asfalt u sve ostale ulice i zaseoke u selu Kusadak i da im omogućimo što se putne infrastrukture tiče jako dobre uslove, rekao je za RINU Glišić.

1/6 Vidi galeriju U selu Kusadak kod Smederevske Palanke u dve godine rođeno je oko 300 dece Foto: RINA

Ministar je podsetio da se u selu Kusadak već nekoliko godina unazad, stvari menjaju na bolje, meštani su to prepoznali, a kao najlepši rezultat stigao je veliki broj mališana, novih stanovnika u selu.

- Neka meštani kažu i neka svako od njih iznese svoj sud, svakako da se dosta toga uradilo. Ja sam bio pre 7 ili 8 godina ovde, kada se radio taj frekventni put prema Kusatku i tada smo se zaista potrudili da se spoji ta deonica od oko pet kilometara između dva sela kako bi mogli da komuniciraju, jer je bila potpuno neprohodna. Tako da se u poslednjih sedam ili osam godina dešavaju dobre stvari, promene na bolje. Naravno da uvek može brže, naravno da uvek može više, ali se ne stoji u mestu. Pomeramo se napred i dosta toga je urađeno. Na nama je da radimo još više - kaže Glišić.

Osim putne infrastrukture problematična je i vodovodna mreža, ali to nije problem koji može brzo i lako da se reši.

- Ovde nemamo vodoizvorište, nemamo nikakvu mrežu. To je veliki posao, tu zaista treba da se puno truda uloži i puno novca, spremni smo na to, ali zahteva vreme. Međutim, rešili smo da se tim poslom pozabavimo, zato što, kako kažu, do cilja stižete prvim korakom, a mi moramo da napravimo taj prvi korak i napravićemo ga ovde u selu Kusadak. Preko 5.000 stanovnika nam govori da ovde ljudi žele da žive i rade i mi ćemo to sa naše strane da pomognemo i nagradimo - poručio je Glišić.