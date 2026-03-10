Slušaj vest

U Beogradu je održana međunarodna konferencija iz oblasti ranog obrazovanja. Događaj je okupio domaće i međunarodne stručnjake, vaspitače, pedagoge, psihologe i obrazovne lidere, sa ciljem razmene znanja i unapređenja prakse.

Svečano otvaranje konferencije pod nazivom Cambridge Early Years Connect: Where Childhood Meets Innovation obeležilo je izlaganje dr Nede Pavlović, direktorke Vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero koji je organizator skupa i Sare Ceroni, predstavnice Cambridge University Press & Assessment za jugoistočnu Evropu.

Foto: Kurir

Centralno predavanje održala je Sharon Hennam-Dale iz Cambridge International Education sistema ističući značaj promišljenog planiranja učenja usmerenog na dete i razvoja kompetencija za budućnost. Psiholog Smiljana Grujić iz fondacije "Novak Đoković" održala je predavanje o inovacijama u roditeljstvu, koje je otvorilo diskusiju o obrazovanju usmerenom na dete, socio-emocionalnom razvoju i dobrobiti dece, učenju kroz igru i primeni savremenih pristupa u ranom obrazovanju.

Poseban akcenat konferencije bio je na interaktivnim radionicama, realizovanim kroz četiri tematska bloka. Radionice su vodili stručnjaci i praktičari: Jelena Živanović, Nina Bokan, Snežana Mihailović, Tamara Cerović, Darinka Marković, Anja Jocić, Katarina Virijević i Danilo Pavlica.

Foto: Kurir

Konferencija je završena panel sesijama pitanja i odgovora, razmenom iskustava i zakljućnim obraćanjem dr Nede Pavlović, koja je istakla važnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i medunarodne saradnje u unapredenju kvaliteta ranog obrazovanja.